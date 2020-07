Avez vous pensé aux logements intergénérationnels ?

L'association Presse Purée a lancé depuis quelques années un projet permettant de mettre des personnes âgées et des jeunes adultes en relation. L'idée de ce projet, permettre aux jeunes d'être logés gratuitement et aux personnes âgées de bénéficier de compagnie et de rompre l'isolement.

L'association paloise "Presse Purée" a créé un projet il y a quelques années permettant de mettre en relation des personnes âgées et des jeunes. Le projet est un échange « gagnant/gagnant » puisqu’il permet de rompre l’isolement des seniors tout en permettant à de jeunes adultes de poursuivre leurs études ou d’entrer plus sereinement dans la vie active en étant logés gratuitement. Il est possible qu'une petite participation aux charges (gaz, électricité, téléphone) soit demandée par la personne accueillante, si cela s’avère nécessaire.

En contrepartie, la personne hébergée assure une présence conviviale et rassurante le soir et la nuit. Elle peut également rendre quelques services, pour aider la personne l'accueillant.

Mise en place d'une colocation entre les jeunes et les personnes âgées

L’association Presse Purée est chargée de récolter les candidatures et d’entretenir les candidats pour bien comprendre les profils et les attentes de chacun. Au regard des renseignements ainsi collectés, elle organise une rencontre entre des candidats ayant à priori le plus d’affinités. Suite à la mise en relation, le binôme est constitué si les deux parties se mettent d’accord pour tenter ensemble l’expérience. La personne chargée du dossier reste la médiatrice tout au long de la cohabitation et assure un suivi régulier pour s’assurer que les engagements pris au départ sont bien respectés. Les différents partis sont d'abord étudiés longuement pour être sûr que la cohabitation est possible et que chacun s'entendra parfaitement.

La cohabitation à l'heure de la crise sanitaire

Pendant le confinement de nombreux jeunes étaient chez leurs accueillants. Cette période a permis aux deux parties de ne pas être seules et de réussir à traverser cette période délicate. Les personnes âgées participant à ce projet ont été ravis d'accueillir un jeune pour ne pas être seul et garder un peu de vie au sein du logement. Les jeunes qui avaient le choix de rester dans le logement ou de rentrer auprès de la famille sont pour la plupart restées dans le foyer des accueillants, ne voulant pas laisser les personnes âgées seules. On voit lors de cette crise sanitaire que ce projet rapproche énormément les différentes tranches d'âge ce qui est très positif.

Comment participer ?

Pour participer à ce projet et être accueilli chez une personne âgée,il est important d'avoir au moins 18 ans et être étudiant, en apprentissage, en alternance, adulte en reconversion professionnelle, et bien entendu à la recherche d’un logement. Le nombre de logement explose mais le nombre de seniors proposant ce service est encore un peu bas, si vous souhaitez accueillir un jeune, il vous faut simplement avoir une chambre à consacrer à l’accueilli.

Pour être logé ou héberger quelqu'un n'hésitez pas à contacter l'association Presse Purée au 05 59 30 90 30 ou directement au 58 rue Castetnau à Pau.