Nantes : faites du vélo

Ce début d'été est l’occasion de vous mettre ou de vous remettre à faire du vélo. Se déplacer à vélo est à la fois un geste barrière, mais aussi un moyen simple pour se déplacer à Nantes et entretenir sa santé.

Anne de Bretagne et son vélo.

Avec près de 586 km de voies dédiées au vélo, il y a plein de bonnes raisons de se mettre ou de se remettre en selle à Nantes.

Et si vous ne possédez pas de vélo, vous pouvez toujours en louer un.

Le vélo est vraiment un mode de déplacement individuel efficace, qui soulage les autres moyens de transport d'une part, et reste très bon marché d'autre part.

Bicloo - Crédit photo Nantes métropole.

Faire du vélo c’est bon pour la santé et c’est bon pour la qualité de l’air. Le vélo contribue à une ville plus calme, plus apaisée. Alors pourquoi vous priver ?

Dans la Vie en Bleu, Cathy Kerzerho recevait ce mercredi premier juillet Amaury Cardon, directeur régional Bretagne-Pays de la Loire chez Jean Claude Decaux qui gère les vélo en libre service (Bicloo) à Nantes.

Concrètement pour utiliser le bicloo comment faire ?

Louer un vélo selon ses besoins combien ça coûte ?

Vous pouvez aussi avaler les kilomètres d'asphalte Nantaise en louant un vélo à assistance électrique, un vélo pliant ou même un vélo cargo. Déductions faites, la location d’un vélo à assistance électrique vous coûtera 8 euros par mois.

Toutes les infos sur le site : https://www.bicloo.nantesmetropole.fr/fr/home

