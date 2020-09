Bien choisir son 2 roues motorisé !

Avant de faire votre choix, posez vous les bonnes questions, car il existe plusieurs classes de motorisation :

Moins de 125 cm3

125 cm3

Plus de 125 cm3

Dans les 2 premières catégories, vous n'avez pas besoin d'un permis particulier pour peu que vous ayez le permis B, pour conduire un 125 cm3, vus devrez juste effectuer une "formation7h deux et trois roues", qui est obligatoire. Pour les cylindrées de plus de 125, vous devrez passer le permis moto.

Quel 2 roues choisir ?

Pensez aux différents rangements, selon l'utilisation que vous aurez de votre véhicule. Aurez vous besoin d'un grand coffre ? D'un top case ? Pensez que des grandes roues vous offriront plus de stabilité, qu'un plancher pourra vous servir à transporter des objets. Si la position de conduite est plus confortable sur un scooter, parfait pour la ville, la moto sera à privilégier si vous souhaitez faire plus de kilomètres, plus agréable pour les balades et les longs trajets.

Réécoutez les conseils de notre expert, Morgane Ballanger de l'Atelier du 2 roues à Billère.