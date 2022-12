Bien dans ses pompes en prenant soin de ses chaussures !

Commençons par les bottes en caoutchouc :

Avant de les porter pour la première fois, puis régulièrement, saupoudrez l'intérieur et les semelles d'un peu de talc. Si elles sont sales, lavez-les uniquement à l'eau chaude avec un chiffon puis essuyez-les pour qu'elles conservent leur élasticité et leur brillance. Pour les entretenir, pensez à les frotter avec un chiffon trempé dans du lait tiède régulièrement. Enfin, deux ou trois fois par an, vous pouvez mélanger une cuillère à café de glycérine à 20 cl d'eau et les frotter avec un coton trempé dans ce mélange. A ne pas rincer !

ⓘ Publicité

Tout cela permettra de garder le caoutchouc lisse et en bon état. Il ne va pas se craqueler, il ne va pas durcir.

Dernier conseil : avant de les ranger, on les frotte avec un chiffon doux imbibé de quelques gouttes d'huile de tournesol. elles garderont leur souplesse et surtout on ne les range jamais la semelle au sol. Ainsi elles ne garderont aucune humidité.

Comment entretenir ses chaussures en cuir ?

C'est plus délicat. Pour les faire sécher sans qu'elles ne se déforment voici le conseil : on va les bourrer de feuilles de papier journal bien froissées. (et changer le papier dès qu'il est mouillé et renouveler l'opération jusqu'au séchage complet. )

Attention (et on l'a tous fait !) il ne faut jamais sécher les chaussures en cuir près d'une source de chaleur.

Le risque est que cela fasse durcir le cuir et qu'il finisse par craqueler ! On préfère donc un séchage en douceur.

Vos chaussures sont trop petites ou trop étroites ?

-Trop étroites : il faut mouiller du papier journal, bien l'essorer et le rentrer dans la chaussure trop étroite. Laisser ce papier au minimum 24heures.

La deuxième possibilité : c'est un chiffon mouillé SUR la chaussure et marcher quelques minutes avec .

-Trop petites : Alors là, après avoir mis du papier journal mouillé dans les chaussures, on va les recouvrir d'un linge humide très chaud et on va laisser ainsi 24 heures.

Enfin si vous êtes audacieux : voici le secret d'un très vieux cordonnier : mouiller l'intérieur de la chaussure qui vous fait souffrir (à l'endroit précis où le soulier vous gêne) avec de l'alcool à 90 degrés. Puis enfilez ces chaussures immédiatement et marchez minimum cinq minutes. La chaussure va se mettre à votre forme, c'est radical !

Merci à Catherine Fructus, auteure de "Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui" Editions Odile Jacob