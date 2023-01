Bien épargner : ce qui change en 2023

Un record depuis dix ans. Le taux du livret A passe à 3% au 1er février prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, il y a quelques jours.

Joseph Santucci, directeur général du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur explique :

"On a vécu une longue période où les taux d'intérêt étaient très bas, voire négatifs, même pour les taux de marché, et donc les taux étaient proches de zéro. Et là, c'est vrai que l'année 2022 a vu une remontée très spectaculaire des taux et notamment du taux du Livret A qui lui, comme on le rappelle, est fixé de manière réglementaire par le ministre de L'économie. Et donc, effectivement, le Livret A, après être passé en 2022 de 0,5 en début d'année à 2 %, va passer à 3 % dès le 1ᵉʳ février.

Cette remontée donne une importance supplémentaire à l'épargne.

Avec la remontée des taux il y a un intérêt à placer de l'argent qui n'existait plus vraiment. "Parce qu'il faut rappeler que, en liaison avec cette augmentation des taux, on a une inflation assez spectaculaire". Et José Santucci précise :"La remontée des taux, c'est une décision de la banque centrale pour essayer de lutter contre contre l'inflation."

Malgré la hausse à 3% le taux du livret A ne couvre pas l'inflation. Mais il existe d'autres produits, comme le livret d'épargne populaire, (dont le taux est aussi fixé par les pouvoirs publics), ce dernier couvre l'inflation puisqu'il passera, lui, au 1ᵉʳ février à 6,1 %.

Comment s'y retrouver dans ces livrets possibles ?

Le livret d'épargne populaire a une certaine limite. Il est plutôt destiné aux personnes qui ont des revenus faibles à moyens. Ces livrets réglementaires ont aussi des plafonds : 7000 € pour le Livret D'épargne populaire. Pour le livret A prévoyez une épargne à hauteur de 23 000 € maximum.

"Cela permet de répondre à la protection d'une partie de son épargne en fonction des projets".

Autre produit intéressant, réglementé et populaire : le PEL (Plan d'épargne logement). Son taux est passé à 2 %.

Il offre aussi la possibilité d'avoir des droits à crédit pour acheter sa résidence principale et des droits à crédit sur un taux plus réduit qui ont de l'intérêt. Non négligeable puisqu'en parallèle de la remontée des taux, on voit qu'il y a aussi une remontée des taux des crédits, et donc en fonction des projets de chaque personne, c'est vrai qu'il faut choisir les produits les plus adaptés.

Sans oublier que la base du Livret A voire du LEP, c'est une base de produits rémunérateurs et sans risque, voire défiscalisé.

Merci à José Santucci directeur général du Crédit Agricole Provence Cote d'Azur.