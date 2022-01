Bienvenue à la Maison des Associations de Dijon !

La Maison des Associations de la Ville de Dijon est le lieu mutualisé des ressources et des synergies de la vie associative dijonnaise. Elle permet au public, aux porteurs de projets et aux associations déclarées, de trouver une première réponse. France Bleu Bourgogne enquête !

Près de 500 associations organisent leur travail administratif, leurs rendez-vous, leurs permanences au sein de la Maison des Associations de Dijon. Les salles de réunion, les boîtes aux lettres, la salle informatique, les photocopieurs sont autant de services gratuits permettant aux associations de développer leurs projets et de construire leurs actions. Et on a bien envie d'en savoir plus !

Présentation générale de la Maison des Associations de Dijon Copier

Elodie FIEVET, Directrice de la Maison des Assos nous présente les lieux © Radio France - Caroline PAUL

Plus de 4000 associations à Dijon, ... le monde associatif est très actif !

Chaque mois, de nouvelles assos voient le jour à Dijon ! Copier

Salles de réunion, espace convivial, les salariés et bénévoles peuvent profiter de tous les équipements © Radio France - Caroline PAUL

Après des mois de COVID, petit bilan dans le secteur associatif

Le COVID : plus de peur que de mal dans le secteur associatif ! Copier

Hamid El Hassouni, Adjoint au Maire délégué à la vie associative à l'accueil de ma Maison des Assos © Radio France - Caroline PAUL

Les jeunes : souvent engagés sans le savoir ! Copier

Et on n'oublie pas l'espace détente ! © Radio France - Caroline PAUL

La Maison des Associations de Dijon : 2 Rue des Corroyeurs, à Dijon - 03 80 74 56 56 / maisondesassociations@ville-dijon.fr