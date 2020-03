Blabla garde : comment faire avec les enfants de CP et CE1 ?

Pendant cette période difficile de confinement, les enfants de CP et CE1 doivent rester en contact avec le monde de l'apprentissage. Les solutions proposées par une enseignante.

Pendant le confinement, il y a la nécessité de continuer à faire vivre les enfants dans le monde de l'apprentissage. Annick est enseignante dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle nous donne quelques idées pour occuper les enfants de CP CE1.

Le premier conseil est de patienter et ne pas surcharger les directeurs et directrices par des appels réguliers. Ils son en train de s'organiser pour trouver la meilleure solution pour les enfants.

Ensuite, il faut profiter du CNED, qui est en libre accès. Il y a des exercices de révision par niveau. Bien sûr, c'est juste entre l'élève et les parents. Il y a aussi pas mal de livres qui ont été mis en ligne pour accéder librement de nombreux manuels scolaires, et aussi des albums en ligne et accessibles.

Autre conseil : raconter des histoires, jouer à des jeux de société, faire des activités sportives si on a la chance d'avoir un jardin.

Et surtout soyez vigilants : si vous n'avez pas actualisé votre adresse mail, il est important de la communiquer à nouveau au service scolaire de vos enfants pour recevoir toutes les informations en temps et en heure.

