Blabla garde : et si on tentait la méditation ?

En ces temps de confinement, pourquoi ne pas prendre un peu de temps avec nos enfants pour faire des activités qui vont leur permettre de se relaxer et de s'apaiser ?

Sophie est formatrice pour la méditation pour les enfants. Pour elle, c'est une bonne occasion de voir ce dont on a besoin en famille aussi et prendre ce temps pour enfin partager une activité ensemble. La méditation ce n'est pas seulement rester immobile assis sur une chaise ou sur un coussin. Avec nos enfants, on peut s'arrêter uniquement deux, trois minutes. On peut aussi prendre le temps d'écouter un son jusqu'au bout, observer quelque chose ou tout simplement essayer de rester assis en écoutant une voix qui va nous guider.

Un livre d'Eline Snel pour s'aider : Calme et attentif comme une grenouille. C'est un livre avec un CD qu'on peut écouter avec ses enfants ou qu'ils peuvent écouter seuls. Ça convient aux enfants à partir de 4 ans.

A noter aussi : le livre "Respirez" d'Eline Snel pour les adolescents.

Une application en lien : Sitting still, qui donne des méditations un peu différentes du livre. L'application est gratuite jusqu'au 31 mars.