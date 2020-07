Boulangerie, traiteur, immobilier, expertise aérienne... Il s'en passe des choses dans l'Yonne !

ToqToque vous livre vos repas à Auxerre et alentours

Natalia Milot rêve de reprendre la boulangerie de Monéteau Copier

Faisons connaissance avec Matthieu Chapuis. Ils nous présente l'entreprise familiale (service traiteur) Festins de Bourgogne ainsi que son service de livraison ToqToque.

Matthieu Chapuis - Festins de Bourgogne Copier

Dans la famille Chapuis, on est aussi dans l'immobilier. Et on discute du marché actuel de l'immobilier avec Baptiste, gérant chez 123immo.

Baptiste Chapuis, 123immo Copier

Pour terminer, on part dans les airs évoquer l'activité de Jean-Baptiste Horton de D-Tection.