Venez à la Braderie de Lille et déposez votre vieux téléphone et tentez de gagner un Iphone.

Braderie de Lille : gagnez en recyclant avec Orange et France Bleu Nord

Recyclez et gagnez avec Orange et France Bleu Nord

Aujourd'hui, on estime à plus de 25 millions le nombre de téléphones achetés en France en une année. Seulement 10% d'entre eux sont recyclés. La plupart des vieux smartphones sont dans une armoire ou pire, jetés à la poubelle.

Ce qu'il faut savoir c'est qu'un téléphone est composé de plastique, de verre mais surtout de substances toxiques comme le cuivre, le plomb, du cobalt, de l'antimoine, de l'arsenic, du mercure, etc. Beaucoup de produits chimiques qui polluent le sol et risquent de terminer dans notre corps !

Orange et France Bleu Nord se mobilisent pour le recyclage des téléphones

Pour vous aider à être plus éco-responsable, Orange et France Bleu Nord organisent une collecte de vieux téléphones. Venez nous voir à la braderie de Lille et apportez votre ancien smartphone.

Et pour vous remercier, vous participerez à un grand tirage au sort pour gagner un Iphone 13ProMax 256Go.