Braderie de Lille : les 8 conseils indispensables pour bien en profiter

La braderie de Lille c'est un moment magique qui rassemble plus de deux millions de visiteurs dans le centre ville. Comment bien en profiter, sans stress ? Voici les conseils de France Bleu Nord.

Pour bien préparer votre week-end à la braderie de Lille, il faut bien se préparer. Voici les conseils indispensables pour vivre une braderie 2022 sans soucis ni stress.

1 - Préparer son mode de transport à l'avance : le train à réserver, l'endroit où garer sa voiture ou son vélo, acheter à l'avance son pass pour le métro. Pour vous aider rendez-vous sur la page Braderie de Lille : tout savoir sur la circulation.

2 - Prévoir son équipement. En premier lieu des bonnes chaussures, parce que la braderie c'est près de 100km d'étals à parcourir. Ensuite consulter la météo pour savoir s'il va faire chaud ou froid, humide ou sec. Inutile de s'encombrer de vêtements. Et pour rapporter vos achats, un ou plusieurs sacs. Un petit sac à dos vous permettra de transporter tout ça ainsi qu'une petite bouteille d'eau et un encas.

3 - Pour ceux qui ont des enfants : gardez vos enfants près de vous et ne les lâchez pas des yeux . Plus de deux millions de personnes sont attendues et le risque de se perdre est réel. De même, si vous le pouvez, éviter les poussettes avec lesquelles il vous sera impossible de circuler sur certains axes.

4 - Bien dormir dans la nuit de vendredi à samedi pour profiter de la nuit à la braderie : c'est la fête un peu partout dans la ville et l'ambiance est particulière. Le petit matin du dimanche est aussi un moment convivial.

5 - Garder le plan de la braderie à portée de main. Vous aurez repéré en avance les endroits indispensables où aller, surtout s'il y a des objets précis que vous recherchez. À voir aussi : les endroits incontournables de la braderie de Lille.

6 - Avoir de l'argent en cash. Beaucoup de brocanteurs ou de restaurateurs n'acceptent que du liquide.

7 - Planifier des pauses pour se restaurer en faisant attention aux heures de pointe. Les terrasses sont très vite prises d'assaut. Une astuce : il suffit parfois de s'éloigner dans une petite rue pour trouver de la place.

8 - Ouvrir les yeux et ne pas être pressé : c'est comme ça qu'on découvre des objets insolites, des situations inattendues. La braderie de Lille quoi !

Et surtout écouter France Bleu Nord pour tout savoir de la braderie de Lille !

à lire aussi Braderie de Lille : 30 heures d'émissions en direct sur France Bleu Nord