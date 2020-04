C'est pas plus confiné de bien manger !

Ca n'est pas parce qu'on est enfermé que l'on doit céder à la tentation des chips ou des bonbons dans le canapé... Non, on se doit de bien manger, et local s'il vous plaît !

Tout est parti d'un petit mot scotché à côté des boîtes aux lettres de mon immeuble. C'est en rentrant de France Bleu que je suis tombé dessus au moment de regagner mon domicile stéphanois. Une voisine y proposait ses services, comme de nombreuses idées peuvent fleurir ici ou là dans la région. Sauf que dans ce cas, c'est une initiative qui ne nous veut que du bien...

Une lettre qui vous veut du bien

Du bio, du bon, du local

Car Gaëlle, ma voisine donc, est agricultrice à la ferme des Hautes Terres, une exploitation agricole familiale située sur les terres du Haut-Forez depuis plus de cinq générations. C'est là qu'une famille tient à nous faire découvrir les produits du terroir, dans le respect de l'animal et de la nature.

Et c'est donc tout naturellement que ma voisine a eu cette riche idée de proposer différents produits issus du GAEC à son voisinage de la rue Ampère : oeufs, poulet, viande de boeuf, farine, fromage de chèvre ou de vache, huile d'olive... Autant dire que les papilles de tout un immeuble risquent fort d'être stimulées au moment où les corps, eux, sont plutôt au repos.

J'aurais trouvé ça dommage de ne pas vous en faire profiter

Puisque le confinement pousse les communes à fermer leurs marchés, c'est donc le marché qui vient à vous ! Et cet exemple de la ferme des Hautes Terres n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de nombreux producteurs proposant ainsi des services de livraison, parfois en lien avec des boulangeries comme c'est le cas au Crêt-de-Roc à Saint-Etienne.

En cette période difficile pour tous, c'est un appel solidaire qui est donc lancé pour porter haut le made in local, le 100% bio. Et pour aider ces exploitations à faire face à la crise, si on délaissait les chariots de supermarché ? Chiche !