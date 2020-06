Cap sur les vacances et les maillots de bain avec Sandie Gaud

TENDANCES FEMMES

Chez les femmes, plusieurs tendances ont fait leur apparition cette année, avec en tête de liste le maillot de bain une pièce et les culottes hautes ! Mais les motifs et les bikinis n’ont pas dit leur dernier mot non plus…Le une pièce : le maillot de bain so 2020 : Ce maillot de bain n’est plus réservé aux femmes d’un âge certain, bien au contraire. Il se veut élégant et glamour, sobre et parfait pour une virée à la plage. Il aura le plaisir de vous mettre en valeur, mais également de tenir le coup pour un plongeon direct dans la piscine ! La culotte haute : le maillot so sexy : Tout comme le une pièce, la culotte de maillot de bain haute est élégante et se veut glamour. Elle met en valeur les jolies formes et est parfaite pour donner un côté rétro à votre style, même sur la plage ou à la piscine. Il est parfait pour les femmes aux formes généreuses et est très joli avec un haut de maillot de bain à manche longue très en vogue cette année. Évidemment, le bikini (haut et bas séparé) a toujours sa place dans les rayons des magasins et sur la plage chaque année. Mais certains styles se sont démarqués cette année comme le bikini en V, les motifs fleuris ou encore les nœuds. Le bikini en V : le retour des années 80 : A l’inverse de la culotte haute, le bikini en V est un modèle peu couvrant. On le porte bien haut tout de même, mais attention parce qu’il est particulièrement échancré. Même s’il aura l’avantage de donner une impression de jambes plus longues, il demande également une bonne dose de confiance en soi. Le bikini à fleurs et à froufrous : Une mode romantique et pastel, aux motifs fleuris et aux froufrous volants. Des styles anglais, vintages, tout droit sortis de la prairies… mais sous forme de bikini. Les fleurs comme les froufrous apporteront une touche de fraîcheur et de légèreté sur les plages cet été. Le bikini noué : Une jolie touche rétro dans les maillots de bains, qu’ils soient unis ou imprimés. En bretelle, dans le dos, ou encore noué à la ceinture, c’est un joli détail qui en plus aura le pouvoir d’ajuster le bas ou le haut de votre maillot de bain à la bonne taille.

TENDANCES HOMMES

Evidemment, nous avons également pensé à vous messieurs. Parce qu’il est vrai que le choix d’un maillot de bain lorsque l’on est un homme est une tâche bien plus complexe qu’on pourrait le croire. En plus de la forme en short ou en slip de bain, nous vous laissons le choix du confort, la couleur et les motifs sont évidemment à prendre en compte. Même s’il ne s’agit que d’un bout de tissus, votre maillot de bain en dira long sur vous et ce que vous souhaitez dégager sur la plage cet été. Alors pour vous aider, nous avons sélectionné 4 tendances parfaites pour cette année 2020. Le maillot de bain à rayures : C’est une évidence pour les amateurs d’été : les maillots de bain à inspiration nautique sont un bon moyen d’être cool, dans le thème, et sans effort. Le look maritime est indémodable, mais comme chaque année les rayures bretonnes se sont modernisées. Inclinées, superposées ou recolorées… les lignes vous donneront du style et restent une valeur sûre pour se balader sur les plages ou au bord de la piscine. Le maillot de bain fleuri : Eh oui, même pour vous messieurs les maillots de bain à imprimés botaniques sont devenus la tendance de l’été. Et pas uniquement sur les maillots de bain ! Les chemises et les t-shirts ne sont pas en reste. Mais quel meilleur moment pour passer à l’action et tenter l’imprimé fleuri qu’au moment de tremper vos pieds dans l’eau ? Si vous n’avez pas tenté votre chance le reste de l’année, cet imprimé saura vous mettre en valeur cet été. Le kaki ou… l’imprimé militaire : C’est l’une des tendances les plus répandue dans le monde au cours de ces dernières décennies. Et aujourd’hui il prend les plages d’assaut. L’imprimé militaire est idéal pour vous donner confiance en vous et, vous fondre dans la masse sur les plages cet été ? Trêve de plaisanterie, vous pouvez même l’associer à un joli t-shirt pastel pour vous balader lors du marché, et vous assurer un style au top de la tendance cet été. Le maillot de bain pastel : Mais la meilleure façon de vous assurer de ne pas heurter la sensibilité de votre entourage : ce sont les couleurs unies. Mais attention, avec une petite touche d’originalité : le pastel. Même pour vous les hommes. Vous serez plus susceptible de trouver une seule teinte pastel qui flatte votre teint qu’un ensemble de motif plus difficile à associer avec votre paire de lunettes de soleil ou vos jolies espadrilles !