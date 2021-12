Ce lundi soir, nuit des étoiles à Toulouse

Le ciel sera traversé par les Géminides, une intense pluie d'étoiles filantes dans la nuit du 13 au 14/12. La Terre est dans le sillage de 3200 Phatéon, une ancienne comète. L'événement s'annonce plus spectaculaire que l'été avec les Perséides.

Ciel dégagé sur Toulouse cette semaine. Outre Vénus et Jupiter qu'on voit à l'œil nu en ce moment dans le ciel d'Occitanie, la nuit prochaine s'annonce impressionnante (entre lundi 13/12 et mardi 14/12/2021). 1 à 2 étoiles filantes par minute comme nous l'explique Bertrand d'Armagnac, auteur de "Le ciel au téléscope".

Bertrand d’Armagnac est un passionné d’astronomie depuis toujours. Après une première carrière comme ingénieur spatial, il a créé le site d’information stelvision.com et publié les premiers ouvrages Stelvision en s’appuyant sur son expérience d’observateur et son goût pour la pédagogie. Il est l’auteur de la carte du ciel Stelvision 365 et du guide Le Ciel aux jumelles, qui ont permis à de nombreux débutants de faire leurs premiers pas dans le ciel.

Bertrand D'Armagnac © Radio France - Alban Forlot

