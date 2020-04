Château Virant à Lançon-Provence propose des paniers garnis, locaux et de saison

Depuis la mi-mars, le confinement a changé les habitudes de travail de Christine Cheylan et ses équipes de Château Virant à Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône). Parmi les innovations : la mise à disposition de paniers locaux et de producteurs provençaux.

Restaurants fermés, boutique et caveau désertés, baisse d'activité pour les 60 employés du domaine, attente du déconfinement, tel est le quotidien depuis la mi-mars de Christine Cheylan, propriétaire de domaine oléicole et viticole de Château Virant à Lançon-Provence.

La vente en ligne s'est considérablement développée pour le vin et l'huile d'olive AOP Aix-en-Provence mais aussi de nombreuses gourmandises comme le confit d'oignon ou les confitures : "une autre façon de consommer pour demain" selon Christine.

Christine Cheylan en direct sur France Bleu Provence avec Roland Olivier Copier

Des paniers légumes et paniers fromages livrés dans les Bouches-du-Rhône

Pas envie de faire la queue dans les rayons fruits et légumes d'un supermarché trop fréquenté ? Château Virant met en vente sur sa boutique en ligne des paniers de 5 kg de fruits et légumes locaux et de saison, ainsi qu'une sélection de fromages de qualité sélectionnés par la Fromagerie du Passage à Aix-en-Provence. Au menu : du Comté 16 mois minimum, du Saint Nectaire fermier et de la Buchette de Manon. "L'assurance d'un confinement en fin gourmet !". 10% de réduction sont même offerts grâce au code SOLIDAIRE.

Par ailleurs, le mercredi et le samedi : un producteur de légumes vient directement à la propriété.

Pour consommer des produits frais, du jour et 100% Bouches-du-Rhône, contactez le domaine au 04 90 42 44 47 ou commandez directement sur le site de Château Virant.