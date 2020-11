Chinonais : les bibliothèques se réinventent pendant le confinement

Aller à la bibliothèque en temps de confinement, ça semble impossible et pourtant... Le réseau des bibliothèques du Chinonais vous propose de continuer à emprunter des documents, en mettant en place un ingénieux système de drive.

Pour l'heure, seules la médiathèque du Véron et les bibliothèques de Chinon et Rivière sont concernées. Le principe est simple : Vous réservez vos documents sur le site internet du réseau des bibliothèques du chinonais ou par téléphone au 02 47 98 19 19. Vous recevez ensuite une confirmation de votre réservation qui vous permet de vous rendre sur place pour récupérer vos documents.

Pour des raisons sanitaires, les bibliothèques ne pourront accueillir qu'une seule personne à la fois. Il vous sera donc demandé de respecter la distanciation et les gestes barrières dans l'éventuelle file d'attente à l'extérieur.

Le retrait des documents se fait aux horaires suivants:

Médiathèque du Véron et Le Patio (bibliothèque de Chinon) : aux horaires habituels

Bibliothèque de Rivière "Au repaire des livres" : le samedi de 10h à 12h



Lire en tant de confinement avec les bibliothèques du Chinonais © Getty - Gulfiya Mukhamatdinova

Notez que tous les prêts et les abonnements ont été prolongés jusqu'en décembre afin de vous permettre d'emprunter des documents.

Vous pouvez suivre l'actualité des bibliothèques du Chinonais sur facebook et les contacter par mail à l'adresse bibliotheques@cc-cvl.fr