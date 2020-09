Circuits Courts en Touraine : C'est quoi une AMAP ?

L’AMAP, c’est le système parfait si vous n’avez pas le temps de faire votre marché et que vous souhaitez acheter des produits locaux !

Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne sont plus d’une vingtaine en Indre-et-Loire, et plus d’une dizaine en Loir-et-Cher.

S’il existe autant de fonctionnements qu’il y a d’associations, les principes fondateurs sont les mêmes pour tout le monde : associer un groupe de consommateurs à un ou plusieurs agriculteurs locaux, pour soutenir le tissu agro économique local et profiter de produits de qualité, souvent bio.

Si le règlement change d’une association à l’autre, on s’engage généralement pour une année, pour acheter un panier chaque semaine à venir récupérer à un point défini. Certaines AMAP n’ont qu’un seul fournisseur, d’autres plusieurs, avec une variété de produits parfois étendue (fruits et légumes, mais aussi miel, œufs, fromages, viandes…). Les tarifs sont variés, en fonction des quantités.

Il s’agit en tous cas d’un fonctionnement circuit court où tout le monde est gagnant : vous consommez des produits de qualité, et l’agriculteur est payé au juste prix avec une revenu stable sur l’année.

Pour retrouver l’AMAP proche de chez vous : www.reseau-amap.org.