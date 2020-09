Circuits Courts en Touraine : l'armoire sans fin

Circuit court et économie circulaire font la paire grâce à l’association tourangelle L’Armoire Sans Fin : une initiative locale pour lutter contre le gaspillage, grâce au recyclage et au réemploi de vos vêtements.

Créée il y a quelques mois, l’association vous proposera dès le dimanche 6 septembre 2020 son premier troc de vêtements, à la Maison de la Gloriette, à Tours. Le premier d’une longue série, qui permettra aux adhérents participants de se débarrasser des vêtements qu’ils ne portent plus, et d’en trouver d’autres, grâce à un système de points.

Et dès le mois d’octobre, L’Armoire Sans Fin proposer aussi des ateliers variés ouverts à tous, autour du réemploi des vêtements (le « upcycling » en langue de Shakespeare). Au programme, transformer une chemise en caleçon, et en novembre on mettra son jean à la mode tout en le raccommodant.

Pour suivre les activités de l’association, direction leur site larmoiresansfin.fr.