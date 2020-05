Circuits Courts : l’Eclat de Flore à Clisson, lingerie pour les femmes touchées par le cancer du sein

Tout a commencé par une rencontre entre deux femmes, Cath et Cathy, Catherine Cormerais, touchée par le cancer et Catherine Bondu, préparatrice en pharmacie et confrontée à la souffrance et aux difficultés de ses clientes.

Toutes les deux, elles ont commencé par imaginer et créer un endroit à Clisson pour se rencontrer, se ressourcer, pour acheter en toute sérénité des prothèses mammaires, de la lingerie adaptée mais aussi pour profiter de soins socio-esthétiques, capillaires, se faire maquiller ou encore bénéficier de soins de dermopigmentation avec des pigments médicaux.

L'Embellvie à Clisson

On a envie encore de se sentir belle" Catherine Cormerais

Envie de se sentir belle avec cette première ligne de lingerie de nuit l’Eclat de Flore avec pour l’instant 4 modèles : nuisette, caraco-short, déshabillé et pyjama, matières douces, dentelles noires. C’est joli et ultra féminin tout en voilant délicatement les cicatrices.

Pyjama tout doux

Un concept 100 % clissonnais

Une volonté affichée dès le début en collaborant avec l’agence de communication clissonnaise Quintessence. Les modèles sont ensuite confectionnés dans les ateliers de Lethu, la marque de lingerie de luxe, les cartons d’emballage viennent de Papcart à Gétigné, le logo a été réalisé par une dessinatrice de Montaigu, même les mannequins, non professionnelles, sont de Nantes ou de Clisson. Et dans le futur catalogue, ce sont même des Clissonnaises, des Nantaises touchées par le cancer du sein et enthousiasmées par le projet qui vont poser pour présenter une ligne de homewear, nouvelle gamme pour laquelle un financement participatif a été mis en ligne.

Catherine Cormerais co-fondatrice de l'Eclat de Flore dans les ateliers Lethu à Clisson

L’Embellvie 13 rue des Filatures à Clisson