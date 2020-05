Circuits Courts : la Boîte à Récup à Nantes

Nous sommes nombreux à nous dire qu’il va falloir apprendre à consommer autrement, plus durablement et surtout localement. Depuis le 17 mars 2020, beaucoup de circuits courts ont été créés ou mis en lumière dans le domaine alimentaire, mais consommer localement , durablement, ça peut aussi vouloir dire que plutôt d’acheter le nième objet fabriqué à l’autre bout du monde, on peut trouver cet objet chez nous et surtout moins cher. Bref, coup de projecteur sur la Boîte à Récup, une association créée en 2016 par Jean-Pierre Chenais, une association qui lutte contre le gaspillage, qui récupère et qui vend à petit prix des livres, de la vaisselle, des vêtements, du petit mobilier, toutes sortes de choses. Elle fonctionne avec 12 bénévoles et 3 salariés puisque son but est aussi de créer de l’emploi. Deux locaux sont ouverts au public à Nantes, l’un près du rond-point de Vannes avec pas mal de mobilier et un espace vêtement et l’autre dans le quartier Beauséjour avec particularité, un espace consacré au sport.

En partenariat avec le FC Nantes

En fait, Jean-Pierre Chenais est un fan de foot, fan du FC Nantes et nous le savons, les maillots, les chaussures, les ballons, ça coute cher et ça coute trop cher pour certains d’entre nous, d’où cette idée d’un « projet un peu fou », selon Jean-Pierre Chenais.

Il a travaillé des semaines et des semaines pour monter un partenariat avec le FC Nantes, partenariat acté en février 2020. Le FC Nantes a déjà offert des posters, des cartes de joueurs qui ont été distribués, également des maillots du centre de formation qui, eux, ont été vendus à tout petit prix : 5 euros.

Un maillot vendu aux enchères

Numéro 18, c’est celui du milieu de terrain Samuel Moutoussamy, un canari qui a été sensibilisé à la cause de la Boite à Récup. Il a rencontré l’équipe et est devenu le parrain de l’association. Il a offert son maillot qui va être mis aux enchères.

A suivre sur la page facebook de la Boîte à Récup et également sur le bon coin en tapant dans la barre de recherche « maillot FC Nantes Samuel Moutoussamy » .

L’association dispose aussi d’un compte instagramm

La boîte à Récup à Nantes :

-60 avenue Courteline, quartier Beauséjour

-42 boulevard Jean 23 XXIII près du rond-point de Vannes

Les deux recycleries de quartier rouvrent mercredi 13 mai 2020.