Circuits Courts : le Delphanie, restaurant routier à Montoir-de-Bretagne

Il fait encore nuit, il est 5 heures et demi du matin et les lumières de la cuisine du Delphanie viennent de s’allumer. Le Delphanie, à côté du rond-point d’Airbus, c’est un routier tenu par Frédérique et Vincent Merel depuis 13 ans. Sur le parking viennent se garer chaque jour jusqu’à 70 camions, les frigos, les semi-remorques. Dans la salle, les chauffeurs mais aussi les ouvriers, les intérimaires s’attablent. Ici, on rentre tout seul et souvent on se retrouve à une tablée de 4 ou 5. On remplit un peu trop son assiette au buffet d’une vingtaine d’entrées, les habitués réclament la bavette. Le Delphanie, un restaurant qui, comme les autres, a dû fermer dès la mi –mars. Après avoir distribué les stocks, les propriétaires en ont profité pour effecteur quelques travaux avant de rouvrir le 11 mai 2020 pour proposer des plateaux à emporter, des sandwichs et surtout des plats chauds à ces routiers qui, pour certains, n’ont pas connu le confinement, et qui durant 55 jours, ont approvisionné les français.

Vente à emporter

Alors dès 5h30 Vincent Merel est en cuisine. Au menu aujourd’hui : une salade strasbourgeoise, une palette de porc avec une crème de chorizo, un riz pilaf et une tarte aux pommes maison. Et on n’oublie pas le fromage : 11,50 euros tout compris, 8,50 euros pour le plat chaud seulement avec le pain et les couverts.

Le plateau repas

Les frites incontournables

Une halte à Montoir-de-Bretagne pour le repas mais aussi pour les sanitaires

Une halte essentielle pour les routiers. Nous avions d’ailleurs relayé sur France Bleu Loire Océan au début du confinement l’appel de ce routier d’Ancenis qui cherchait sur les routes des endroits où aller aux toilettes, se laver, boire un café. En tout cas, c’est désormais possible au Delphanie dans des conditions sanitaires adaptées : les sanitaires, les douches sont désinfectés, un sens de circulation unique a été mis en place pour garantir la distanciation sociale, « les bons gestes du virus » comme le précise Vincent Merel.

Rouvert depuis le 11 mai 2020

Le Delphanie, à côté du rond-point d’Airbus à Montoir de Bretagne

Ouvert de 5h30 à 14h et de 17h30 à 21h

