Circuits Courts : le Jaune de la Grue, le pastis nantais

On passe à l’apéro en mode déconfinement ou visio via les multiples applis (et toujours avec modération évidemment !).

Dans le verre, un apéro distillé à St-Mars-de-Coutais au sud-ouest de Nantes, un pastis de chez nous, le Meskad. Meskad, en breton, cela signifie « mélange », mélange d’une vingtaine de plantes bio, pour certaines locales associées à l’anis étoilé et à la réglisse. Un pastis qui a récolté la médaille d’argent au dernier Concours général agricole 2020 à Paris.

Un spiritueux imaginé par Benoît Chaigneau, fondateur de Distiloire, un ancien maître de chai qui avait déjà raflé plusieurs prix pour son gin à Paris et à Londres.

La nouveauté pour le pastis, pour le Meskad, le pastis bio 100% nantais, c’est son look avec cette série spéciale « Le Jaune de la Grue ».

Le Jaune de la Grue

La Grue Jaune, une marque nantaise

Depuis 2018, « La grue jaune » est devenue une marque, déposée par Cédric Blondeel, une marque déclinée sur toutes sortes d’objets : boule à neige, t-shirts, parapluie, chaussettes et même, bientôt, des masques en tissu lavable et réutilisable.

Côté produits gourmands, on retrouve La Grue Jaune sur des biscuits, des chocolats, des berlingots, des caramels, du muscadet et du rhum arrangé.

Cédric Blondeel multiplie en effet les collaborations pour mettre en valeur les produits du terroir nantais comme ce muscadet vinifié par Eric Chevalier à Saint-Philbert de Grandlieu ou le rhum arrangé « Ti-arrangés La Grue Jaune » concocté avec Cédric Brément des Rhum de Ced à Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Nouveautés gourmandes avant l’été : chocolat et bière

D’autres collaborations se profilent avant l’été : un chocolat imaginé par l’un des plus célèbres chocolatiers nantais, Vincent Guerlais et une bière avec la Brasserie de la Divatte à Divatte-sur-Loire.

On le trouve où ?

Directement dans la boutique de Cédric Blondeel, nouvelle adresse depuis le 1er février 2020 : 9 rue Contrescarpe à Nantes, entre la rue du calvaire et la rue Crébillon.

Un système de click and collect a été également mis en place via le site lagruejaune.com

