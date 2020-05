Circuits Courts : le Kiosque Paysan en Loire-Atlantique.

Aujourd’hui, on remplit son panier avec le Kiosque Paysan. A l’origine, le Kiosque Paysan, c’est une plateforme logistique pour les professionnels dont le but est de réduire, en mutualisant les services, les coûts de transports, le poids administratif, diminuer l’empreinte carbone et gagner du temps. Un projet qui a vu le jour il y 4 ans et qui a reçu en 2019 le prix de l’innovation sociale décerné par Nantes Métropole. Il mobilise plus un millier de producteurs en Loire-Atlantique, pour la plupart bio et concerne les réseaux des épiceries, des restaurants et de la restauration collective. Bref, vous l’aurez compris, le Kiosque Paysan, ce sont des pros de la logistique en matière de circuit court.

Un drive pour les particuliers

Suite à la fermeture des marchés à Nantes, dont le marché paysan qui se tenait tous les mardis soirs au Solilab sur l’île de Nantes, le Kiosque Paysan, fort de ses compétences, a créé un drive pour les particuliers. A l’origine, il s’agissait d’aider les producteurs à écouler leurs stocks.

Depuis le 30 avril, on peut donc commander en ligne des légumes, de la viande, du fromage, du pain, de l’épicerie, du vin, il y a même des glaces fermières, des plants de tomates, des tisanes, tous produits en Loire-Atlantique. Et chaque semaine, la plateforme propose des produits nouveaux.

Retrait des commandes au drive

Comment ça marche ?

Pour commander, c’est simple, il faut se connecter au site drive.kiosquepaysan.fr. Vous choisissez vos produits en ligne à partir du vendredi midi jusqu’au lundi 14h. Vous payez et vous venez récupérer vos courses au Solilab, derrière le Hangar à Bananes à Nantes, le jeudi entre 17h et 20h. On vous donne un créneau horaire, évidemment les règles sanitaires sont respectées. Précision : c’est un drive accessible en voiture mais aussi à vélo et à pied.