Circuits courts : les canards de la maison Burgaud à Challans en Vendée

Il fait saliver les gourmets du monde entier ou presque, il devient caneton à la Royale dans les assiettes de la Tour d’Argent à Paris, il s’affiche sur les cartes des restaurants triplement étoilés de Tokyo ou chez Troisgros, il joue les voisins pour être cuisiné par Alexandre Couillon à la Marine à Noirmoutier ou Jean-Yves Guého à l’Atlantide à Nantes, bref c’est un canard superstar ! Le canard challandais de la Maison Burgaud, élevé depuis 70 ans dans une entreprise familiale à Challans. Ingrid et Clarisse, les deux sœurs, représentent la 4ème génération.

Ce canard est vendu quasi en exclusivité aux restaurateurs, représentant 85 à 90% du chiffre d’affaires. Les conséquences de la crise du Covid 19 sont évidemment désastreuses sachant, de surcroît, que la Maison Burgaud a largement développé son marché asiatique à Tokyo mais aussi à Singapour et à Hong Kong.

L’excellence pour tous : à Challans, une adresse pour les initiés

En fait, la vente directe se pratiquait déjà avant la pandémie mais peu d’acheteurs étaient au courant et saisissaient cette opportunité. Il faut dire que l’entreprise sur le site de la Bloire à Challans ne possède ni boutique, ni vitrine. Seuls les initiés, les épicuriens s’arrêtaient au 42 de la rue Gustave Eiffel pour récupérer leur précieuse volaille. Un palmipède qui, la plupart du temps, avait librement gambadé chez l’un des 5 éleveurs à Challans et dans les environs.

Le canard challandais

Rosé à cœur, un délice avec des cerises.

On l’achète, entier, en filet, en bateau (avec les deux filets et l’os) et dans ce dernier cas, il suffit de le rôtir doucement au four 30 minutes à 180 degrés.

Ingrid Burgaud a des intonations gourmandes quand elle dit attendre les premières cerises, les pêches cet été ou le butternut qu’elle réduira en purée à l’automne pour accompagner son canard. Un produit d’excellence, 100% vendéen, un peu original mais qui peut se déguster sans forcément attendre une grande occasion. Son prix, d’ailleurs, n’est pas dissuasif : compter 7 à 8 euros pour un canard prêt à cuire pour deux personnes, 15 à 20 euros pour un challandais pour 4 à 6 personnes.

La commande est conseillée, par mail ou par téléphone. Infos sur la page facebook

Canards Burgaud

Parc Activités de la Bloire

42 Rue Gustave Eiffel

85300 Challans ( à l'ouest de la Vendée, entre La Roche-sur-Yon et Noirmoutier)

02 51 68 23 68

iburgaud@canards-burgaud.com

