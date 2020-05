Circuits Courts : lire des BD avec un collectif d'éditeurs nantais

Circuits courts, pour consommer localement et même bouquiner localement du coup de crayon à l’impression jusqu’à votre étagère. Rappelons que Nantes est véritablement devenue une ville de bande dessinée : énormément d’auteurs, de dessinateurs vivent ici et aux alentours. On peut aussi citer la maison Fumetti, un lieu dédié à la BD au sein de la Manufacture des tabacs. Et depuis février un café-librairie associatif sur l’île de Nantes, les Boucaniers, créé par un collectif de 6 éditeurs

Ici même roman graphique,

Vide Cocagne jeune public et BD engagée

Petit à Petit BD documentaire

Polystyrène livre-objet

Patayo petit format original

Rouque-Moute spécialisé dans l’humour, fondé par Maël Nonet qui est vraiment à l’origine du café-librairie les Boucaniers

14 mars 2020 : un café-librairie inauguré et fermé le même jour.

A terme, ce sera un lieu de vie avec des auteurs en dédicaces, des rencontres. En attendant, la librairie a rouvert ses portes le 12 mai 2020 après avoir créé un système de vente à emporter, une boutique en ligne, un service de livraison à vélo à Nantes. C’était prévu mais crise oblige cela été mis en place de façon accélérée et a d’ailleurs généré une belle énergie.

Le café-librairie - Dominique Huet

Des BD pour tous les goûts avec ce collectif d’éditeurs à Nantes : circuits courts dans la bulle

Prenons l’exemple des Editions Rouque-Moute de Rezé : les albums sont imprimés et c’est une politique, un choix, en Vendée à Luçon chez Pollina avec du papier français. Cela peut paraitre anodin mais Maël Nonet, fondateur de Rouque-Moute, précise que certains albums de BD plus connus peuvent très bien faire trois fois le tour de la terre avant d’arriver dans vos mains.

Au final, près de 250 références sont proposées, essentiellement de la bande dessinée même si 3 autres maisons d’édition viennent de rejoindre les Boucaniers

Infos, horaires sur la page Facebook, le compte instagram et le site

Café Librairie les Boucaniers

6 allée Susan Brownell Anthony

44200 Nantes

0679602707

cafelibrairielesboucaniers@gmail.com