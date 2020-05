Circuits Courts : Produit en presqu’île de Guérande

C’est en 2008, que l’association Produit en presqu’île de Guérande a été fondée. Son but est de promouvoir les produits de la presqu’île. Le réseau regroupe des producteurs, des distributeurs, des restaurateurs et des institutionnels, ils sont environ 80 dont une quarantaine de producteurs. Depuis 8 ans, on retrouve cette association au salon nautique, au salon de l’agriculture à Paris, chaque année lors d’un grand marché au ruban bleu à Saint-Nazaire et puis tout au long de l’année sur les différents marchés de la presqu’ile guérandaise.

« On essaye tous de toucher le maximum de consommateurs le plus directement possible », c’est ce que précise Emmanuel Birgand, l’un des bénévoles de l’association, par ailleurs PDG de la Diablotine, l’apéro de Saint-Nazaire.

Des marchés qui ont dû fermer dès le 17 mars lors de la crise du Covid-19.

On a le sentiment qu’on a vraiment donné un sens à l’association" Emmanuel Birgand

Très vite, incroyablement vite, l’association a mis en place un système de vente à emporter, un drive, avec un service de commande en ligne, sans coût supplémentaire et pour le consommateur et pour le producteur.

Dans le panier, il y a tout ou presque : viande, charcuterie, produits laitiers, produits de la mer, gâteaux, légumes, bière ou chocolat. Et puis surtout, on a envie de tout puisque ce sont pour plupart des artisans franchement réputés de la presqu’île qui sont référencés comme Labbé-Simon et sa langouille, Jean-Luc Retailleau et ses huîtres ou Alain Rey et ses miels.

Le retrait des colis chez Burban

La commande se fait en ligne avant 15h le lundi ou jeudi, le retrait s’effectue dès le lendemain de 16 à 19h chez Burban le producteur de fraises à La Baule.

Le bilan et d’ores et déjà on ne peut plus positif, économiquement et surtout humainement puisque la mise en place de ce drive a généré une belle coopération au sein de l’association.

Le succès est tel qu’il va se pérenniser et même se développer avec un projet de 5 à 6 lieux de points de retrait sur l’ensemble de la presqu’île guérandaise, d’Herbignac à Saint-Nazaire, en complément des marchés.

Circuits courts, chaque jour sur France Bleu Loire Océan à 7h56

La liste des producteurs

• BACA (Brasserie artisanale de la Côte d'Amour)

• BIRGAND BOISSONS - La Diablotine

• BRIOCHE DE L'ATLANTIQUE - BRIOCHE BONNIN

• BURBAN Production - Fraisiculteur

• Charcuterie Gautreau

• CHELLET BERTEAU - Conchyliculteurs

• Confrérie des bouchoteurs

• COQUILLAGES CROISICAIS - Conchyliculteurs

• CRIÉE DE LA TURBALLE

• CRIÉE DU CROISIC

• EARL du Cormier Agriculture biologique

• EMMA

• EURL JANNOT - LES CHAMPS MARINS

• Ferme du bois de boulle

• Fleur de Rhum

• FOHANNO Romain - Ostréiculteur

• GAEC DE MEZERAC

• Gaec La ferme des Îles Morice

• GAEC Les Ruchers du Pays Blanc

• Gicquiaud

• HUITRIC

• LABBE-SIMON - La Langouille briéronne

• La Biscuiterie de Vincent

• La Charcuterie des Marais

• La Maisonneuve

• LA PETITE FERME DE CHRISTOPHE

• La P'tite Ferme de Mélie

• LA ROUTE DU CACAO

• La Savonnerie

• L'Atelier de Valérie

• LE FONDANT BAULOIS

• LE SAUMON DE PIRIAC

• LES BAIES DU PONT DE TERRE

• LES JARDINS DE BRIERE

• LES JARDINS DE LA MER

• LES PIGEONS DE MESQUER

• LES VACHES SONT DANS LE PRE

• LIORZHOU AR MOR - Mytiliculteur

• LUZALIE

• Ma Conserverie et ses Bocaux Locos

• MARYLOU - Pâtisserie de la plage

• MOMOPépette

• MOULES RICHEUX

• Ostréiculture Retailleau

• Pâtisserie chocolaterie tb

• Poissonnerie BRIOIS -SARL Les Caprices de L’Océan

• SARL A l'Abordage

• SCA LES SALINES DE GUERANDE - Le Guérandais

• Société conchylicole de l'Ile Dumet - mytiliculteur

• Torréfaction cafés supra

• VINAS SAS