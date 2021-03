Coachs, formateurs, somatothérapeutes et bloggeurs !

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités !

Nathalie Bégé est coach en développement personnel et professeur de Hatha Yoga.

Antoine Lécolle, somatothérapeute, nous raconte l'histoire du centre Somathera à Monéteau.

Parce qu'elle intervient dans ce centre, Antoine nous a présenté Emma Luche et Ina Luna, elle pratique le shiatsu, et elle est une bloggeuse expérimentée que vous pouvez découvrir sur Planet Addict.com.

Laurence Abraham, coach de vie en développement personnel et formatrice dans l'Auxerrois nous a parlé communication, gestion du stress, communication non violente, et sécurité routière.