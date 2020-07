Comment choisir son climatiseur

Avec la vague de chaleur annoncée on se met au frais ! Vous avez décidé d'investir dans un climatiseur, comment choisir ? Monobloc et mobile ou de type "split" qui se fixe sur un mur ? Hervé Leborgne, président de l'UFC-Que Choisir de Nantes, vous conseil selon vos besoins

Définir ses besoins Copier

Côté prix entre 300 et 1000€ pour un climatiseur mobile et pour un fixe entre 1000 et 3000€. Mais comment faire son choix, existe-t-il des marques plus fiables que d’autres…

Les appareils les plus fiables Copier

Climatiseur monobloc et mobile © Getty - Thanapol Kuptanisakorn EyeEm

Attention enfin à la facture, la consommation électrique est estimée à 4 euros par jour pour climatiser une pièce de 25 m2, soit 120 euros chaque mois, ce qui n’est pas anodin. Plus d’infos sur le site nantes.ufcquechoisir.fr

