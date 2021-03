Comment échapper à la procrastination ?

Et si on le faisait vraiment aujourd'hui plutôt que demain ? La procrastination est un cercle vicieux duquel on peut sortir facilement en suivant quelques méthodes pratiques !

Dans "C'est déjà demain", Églantine Éméyé s'intéresse à celles et ceux qui ont pris pour habitude de tout remettre à demain. Et ils sont nombreux ! Vous vous reconnaissez ? Pas de panique, la procrastination est un comportement très répandu dans la population. Il existe toutefois des techniques pour surmonter la "flemme" quotidienne et mieux vivre. En une heure d'émission, le célèbre mentaliste des internets Fabien Olicard (1,85 million d'abonnés sur Youtube) vous offre un coaching sur France Bleu afin de vous reprendre en main. Nous vous proposons un condensé des meilleures techniques à mettre en place dans votre vie, dès aujourd'hui (ou demain).

Diviser ses tâches en plusieurs étapes

On l'appelle la "méthode Kaizen", elle consiste à avancer à petits pas. Son intérêt réside à subdiviser une tâche qui semble lourde en plusieurs petites tâches. Elle marche pour toutes les missions du quotidien "qu'elles soient personnelles, professionnelles : ça donne un sentiment d'accomplissement. C'est le plus important pour le cerveau".

Si demain je veux marcher 1 kilomètre et que j'ai du mal à me motiver, je n'ai qu'à me dire que je n'ai qu'à marcher 10 mètres et ensuite encore 10 mètres, etc.

La dopamine pour avancer sans s'en rendre compte

Une fois que l'on a réussi à se lancer, le cerveau vient donner un véritable coup de boost : il envoie de la dopamine. Ce neurotransmetteur incroyable nous donne plus facilement envie d'y retourner sans avoir l'impression que la tâche est conséquente.

En fait, le cerveau libère l'énergie et pire : on lance le train sans avoir l'impression d'avoir à pousser la locomotive.

Fabien Olicard explique qu'il utilise lui-même cette technique : "la régularité et la découpe de la tâche m'aident à ne pas voir une montagne mais à voir des petites butées que je vais résoudre une à une. À la fin, mine de rien, ça fait la montagne !"

Ne pas procrastiner ce qui nous rend heureux

On associe souvent la procrastination à ce qui est productif et nécessaire dans notre quotidien. Pourtant, elle empêcherait aussi de profiter de nombreux moments positifs et sources de plaisir.

Procrastiner nous empêche de vivre les chouettes moments, ces choses que l'on reporte : voir ses amis, aller en voyage, faire de la musique, prendre du temps pour soi. Les procrastinateurs procrastinent ça aussi, puisqu'ils n'ont plus le temps de le faire.

Apprendre à gérer son temps et arrêter de procrastiner permet également de "pouvoir faire les choses qui nous rendent vraiment heureux". L'objectif n'est donc pas uniquement un gain en efficacité au travail mais un atout pour "prendre du temps pour soi et les choses qu'on avait vraiment envie de faire".

Ne pas dire oui à tout

Le "oui" ne doit pas être une règle lorsqu'on vous sollicite. Au travail, à la maison et auprès de vos proches : il faut savoir dire non et préserver son temps. Fabien Olicard est intransigeant "si vous n'avez pas ce temps là, il faut savoir dire non à la personne".

Certains n'osent dire "non" pour ne pas vexer. Pourtant, si on nous pose la question, c'est bien qu'on nous laisse le choix, "le oui ne doit pas être automatique".

Si on vous laisse le choix entre "oui" et "non", c'est que vous avez le choix. Si le fait que vous dites "non" est mal perçu, c'est que c'était un ordre.

Le youtubeur et mentaliste sort un livre "Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau" aux éditions First.