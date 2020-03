Confinés en Alsace : comment la solidarité s'organise dans la région

Suite aux mesures de confinement décidées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le mot d'ordre est clair : restez chez vous.

Mais rester chez soi ne nous empêche pas de faire preuve de solidarité et les exemples fleurissent entre autre sur les réseaux sociaux alsaciens. Soutien aux personnes isolées et ou fragile, soutien aux personnels soignants ou encore aux parents en perdition face à la scolarité à faire à la maison.

Vous avez besoin d'une aide particulière ? Elle se trouve peut-être ici, nous actualisons régulièrement le contenu de cette page pour vous aider et n'hésitez pas à partager toutes vos initiatives via la page Facebook de France Bleu Alsace.

Les initiatives de solidarité en Alsace

Appel aux dons du Rotary pour l'action locale :

Le Rotary est mobilisé sur tous les fronts et active son réseau d’actifs et de chefs d’entreprises pour apporter du soutien sous toutes les formes possibles aux soignants, à toutes les professions qui s'exposent pour nous et aux plus démunis.

Un Obernois lance une collecte de matériel :

A ce jour, 5000 gants, 10000 housses de protection servant de blouse, 200 masques et 350 sur-chaussures ont pu être redistribués. Pour le contacter : daguannomichel@gmail.com

Ucar vient en aide aux personnels soignants :

L'agence UCAR Strasbourg met à disposition des véhicules gracieusement pour le personnel hospitalier et aux médecins et infirmières qui ne seraient plus en mesure de se rendre sur leur lieu de travail pour cause de fermeture des transports en commun.

Taxis 13 mobilisé à Strasbourg :

"Pour que le personnel soignant puisse aller sauver des vies", face à la propagation du coronavirus, les chauffeurs de Taxi 13 devancent d'éventuelles réquisitions dans l'Eurométropole. Ils proposent des courses gratuites pour les soignants.

A Grendelbruch on se mobilise pour que la supérette reste ouverte :

"Des clients m'ont apporté une plaque de plexiglas", loin des gros bourgs, les commerces sont indispensables pour supporter le confinement imposé par l'épidémie de Covid-19.

La Croix-Rouge lance un service de conciergerie solidaire :

Les bénévoles et les salariés se mettent à la disposition des personnes esseulées qui ne peuvent pas faire leurs courses ou qui ont besoin d'un soutien psychologique. La Croix-Rouge recrute aussi des bénévoles pour ces missions.

Les boulangers offrent des croissants au personnel des hôpitaux de Colmar :

ils font un geste pour soutenir le personnel des hôpitaux de Colmar, qui luttent contre l'épidémie de coronavirus.

Des bénévoles appellent les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles :

En pleine épidémie de coronavirus, les bénévoles de l'APA, dans le Haut-Rhin, prennent régulièrement des nouvelles des personnes âgées, qui restent seules chez elles. Des appels qui réconfortent les plus fragiles et qui rassurent. Une aide peut-être mise en place si nécessaire.