Comment préserver nos appareils de cuisson ? conseils et astuces

Comment bien entretenir nos appareils de cuisson pour les garder le plus longtemps possible ? C'est bon pour notre porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Thomas Munoz notre génial réparateur nous dit en cas de panne si on répare ou si on recycle.

Comment bien entretenir son four ? Et bien ça dépend de quel genre de four nous parlons. Nous avons les fours à catalyse et les fours à pyrolyse pour faciliter le nettoyage de la cavité du four. Ce sont 2 méthodes différentes. La catalyse le four monte à 200 degrés pendant 1h et ça brule les graisses mais pas les sucres. L'opération terminée, on n'emploie pas de produits chimiques, ni d'éponge abrasive. La catalyse ne nettoie pas à 100% votre four. Vous pouvez terminer votre nettoyage avec une éponge et un peu de produit vaisselle, on termine avec un chiffon humide.

Nettoyer son four est obligatoire, ne le laissez pas s'encrasser

La pyrolyse consiste à monter le four à une température de 500 degrés .Cette forte chaleur élimine les graisses mais aussi les sucres. Quand la porte du four se débloque vous passez une simple éponge humide pour enlever les résidus. Il ne faut pas en abuser ce n'est pas bon pour l'appareil, ni pour l'environnement. Ce qu'il faut retenir c'est que le premier ennemi de notre four chaleur tournante ou pas, avec système auto-clean ou simple four c'est l'humidité. Quand vous terminez une cuisson laissez la porte du four entrouverte si le four le permet. Pour écouter l'émission c'est ici !