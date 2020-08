Comment réduire ses déchets ?

Aujourd'hui, un Français produit en moyenne 354 Kg de déchets par an ce qui est considérable. Pour interpeller sur la trop forte consommation et production de déchets de nombreuses associations ont vu le jour, comme "Avenir zéro déchet" qui sensibilise le grand public au quotidien.

En moyenne, un français produit 354 Kg de déchets par an

C'est un nombre en constante hausse. En France, 354 kg de déchets sont produits par personne ce qui est énorme et ce chiffre ne cesse d'augmenter d'année en année. Ce chiffre ne cesse d'augmenter à cause de la surconsommation. En effet aujourd'hui avec la multiplication du nombre de plateformes d'achat sur internet, les gens n'hésitent pas à consommer sans regarder les conséquences que cela peut avoir sur notre environnement. Les colis, les emballages, les produits ne sont pas toujours recyclables et recyclés ce qui la encore à des effets néfastes sur notre environnement. Pour réduire notre impact direct sur la planète, les associations comme "Avenir Zéro Déchet" vous proposent de mettre en pratique des gestes simples pour réduire vos déchets :