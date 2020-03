Comment réussir à travailler à la maison ?

Vous devez vous organiser autrement, il y a vraiment des méthodes que toutes les personnes qui sont devenues consultant ou en période de chômage pour retrouver un poste, ont appliqué.

Ce n'est pas nouveau et c'est l'occasion de faire un nouvel apprentissage utile. Donc voici quelques réflexions et outils qui proviennent de cette expertise.

Qu'est-ce qui change ?

Quand on se retrouve à la maison pour télétravailler, tout change. Pas d’horaires imposés, pas de transports… pas de réunion ou presque, pas de bureau… en fait c’est le cadre total qui disparait.

Il faut donc se recréer un cadre non plus imposé mais adapté à soi. C’est cela qui change tout. Au lieu de partir du cadre imposé, il faut partir de soi, de ses besoins et trouver ses propres méthodes pour s’auto-motiver.

Quand on travaille à la maison le cadre habituel disparait. Le cadre c’est quoi ? Ce sont les lieux, le timing, les relations avec les personnes, les rythmes, les us et coutumes, les rythmes... Tout n’existe plus ou presque quand on travaille à la maison.

Cette immense liberté devient souvent une épreuve car on oublie une étape fondamentale : s’observer. Car lorsqu’on se fond dans un cadre existant, on a moins besoin de s’observer, on doit avant tout s’adapter. Pour y remédier on peut tout simplement se créer son propre cadre en fonction de ce qui nous convient.

Quand le "cadre imposé" disparait alors les moteurs doivent changer totalement : au lieu de trouver des moteurs d’adaptation on doit découvrir ses propres moteurs d’engagement et de motivation. C’est ça qui fait que le cadre change totalement.

Et pour cela je vous propose une méthode qui vous servira toute votre vie pour travailler seul, pour reprendre des études, pour trouver du travail en période de chômage, car c’est le même mécanisme qui se joue.

Quels sont les principes à respecter pour bien travailler à la maison et comment y arriver ?

1 – Connaître ses rythmes préférentiels.

Vous êtes plus concentré le matin, le soir ? Vous aimez faire des travaux posés ou intellectuels ou dans le détail après une période de détente, le ventre bien plein, ou au contraire au saut du lit avec juste un café en main ?

Vous perdez en efficacité à partir de 16 h et l'idéal est de se consacrer à des tâches moins ardues à partir de cette heure là, ou de communiquer avec des collègues... ou vous êtes du soir et après le coucher des enfants vos idées sont claires et votre volonté de fer ?

Il faut vous observer et cela peut prendre plusieurs jours pour connaitre vos rythmes préférentiels.

Notez ce qui fonctionne et reproduisez-le puis améliorez-le. Dès que vous les connaitrez vous serez 10 fois plus efficace. Vous pourrez organiser votre journée en fonction de vos pics d’efficacité par type d’activité.

2 – Se créer un cadre physique.

Où pouvez-vous travailler chez vous au mieux ? Même phénomène : vous trouverez la réponse en vous observant, en testant et en rectifiant car cette compétence de vous connaitre au travail et d’exceller dans cette méthode, vous ne la pratiquez plus depuis que vous ne faites plus de devoirs à la maison! Vous commencez seulement à évaluer votre manque d’entrainement dans ce domaine !

La question qui aide vraiment à vous poser est : quelle sont les bonnes conditions pour bien travailler pour vous ?

Vous avez besoin de lumière, d’une grande table, de poser vos dossiers et de pouvoir les laisser à un endroit comme des repères pour vous y retrouver ?

Vous avez besoin de silence, de musique, que ça bouge autour de vous sans vous importuner ou de solitude ?

Vous avez besoin d'avoir dépensé de l'énergie car le fait d'aller au travail vous faisait bouger puis cela devenait facile de vous y mettre ?

Observez les bonnes conditions pour vous et mettez en place des conditions ressemblantes. 20 minutes de sport la fenêtre ouverte ? Habillé, douché, un thé et c'est parti ? Nous sommes faits de programmes qui nous aident. Identifiez les bons pour vous.

En fonction de ce qui vous convient vous allez pouvoir vous organiser mieux ou vous en approcher.

3 – Eviter le multi-tasking.

Oui je sais les femmes sont plus douées pour cela et pourtant on a observé (et des études l'ont prouvé) qu’à chaque fois qu’on interrompt une personne dans une réflexion complexe, elle met en moyenne 7 minutes à retrouver le niveau de concentration qu’elle avait avant l’interruption. Donc comment négocier avec votre entourage des plages horaires que vous pouvez consacrer à votre travail ?

Prenez conscience aussi que vous êtes votre principal ennemi dans ce domaine.

Vous allez être attiré par votre petit dernier qui passe derrière vous et a oublié de faire ses devoirs, ou par le téléphone ou l'envie de cuisiner ou de ranger...

Pour se concentrer, il faut se créer des barrières mentales de protection concrétisées par des barrières physiques et des pactes négociés avec votre entourage. "Je travaille de telle heure à telle heure et je ne fais rien d'autre" est nécessaire.

4 – Construisez-vous une interactivité professionnelle.

Imaginez que dans votre bureau il n’y ai plus de machine à café, plus de couloirs pour rencontrer vos collèges, plus de cantine, plus de voisins à votre bureau, plus de "bonjour" le matin… C’est ce que vous vivez en travaillant chez vous : tout cela disparait !

Nous sommes des mammifères et nous vivons en meute. Cela veut dire que nous avons besoin d’interactions pour nourrir notre réflexion, notre énergie et notre motivation. Prévoyez des temps de discussion avec vos collègues si ce n’est que pour prendre la température ou des nouvelles. Pas besoin d’avoir un problème majeur à résoudre. "Ça se passe bien ? Tu en es où de tel dossier ? Tu veux qu'on fasse un point quand ?" aide énormément vous-même et l'autre personne à piloter son temps.

Au bureau on ne reste jamais confiné ; on se plaint d’ailleurs souvent de la "réunionite aiguë" c’est-à-dire du nombre de réunions inutiles qui se succèdent et empêchent d’avancer sur ses dossiers… Observez la réalité de votre journée au bureau et gardez le meilleur !

Avec qui échangez-vous pour résoudre tel ou tel type de problèmes ? Qui vous ressource, vous fait du bien quand vous discutez même sur des sujets autres que le travail ? Faites une liste des moments clefs qui font que votre travail est efficace mais pas seulement : qu’est-ce qui le rend agréable ? Quels sont les bons moments ?

Maintenant comment les reproduire ? Faites la liste des bonnes personnes et appelez-les ! Organisez des conférences call ou des rendez-vous sur MSN, facetime, skype ou autre pour parsemer votre journée des moments clefs de point ou de communication dont vous avez besoin.

5 – Soyez souple.

Essayez plusieurs méthodes avant de trouver la bonne car vous êtes dans une situation de pionnier. Vos premiers réflexes seront probablement inadaptés. Il faut essayer plusieurs combinaisons avant de trouver la bonne.

6 – Changez régulièrement vos méthodes si besoin.

Accepter de faire évoluer vos méthodes c’est éviter le bore-out car l’ennui ou la répétition sont les ennemis du travail à la maison. On finit par regretter les problèmes posés par les collègues qui font des diversions et rende le travail plus lent mais plus varié et moins ennuyeux.

Donc changez de méthode si vous sentez que cela peut vous faire repartir du bon pied ou si vous sentez que vous commencez à vous ennuyer et reprenez ce mode d'emploi au début. Vous avez évolué en pratiquant. Il est peut-être temps d'observer de nouveaux besoins ou de mieux vous adapter encore.

7 - Soyez patient et encourageant avec vous-même !

Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Donc n'hésitez pas à vous encourager et à vous parler à voix haute (ou dans votre tête) si cela vous aide ! "Allez ! On va y arriver ! Encore un effort ! Encore quelques minutes et je me fait une pause de 10 minutes..." Ca marche vraiment pour ceux qui en ressente le besoin.

C'est donc en pratiquant en boucle ce questionnement que vous excellerez dans vos propres méthodes. Vous allez peut-être découvrir, au bout de quelques jours que vous êtes très efficace chez vous et que les problèmes qui vous semblaient insurmontables se sont transformés en ressources et en temps libre pour nourrir vos passions !