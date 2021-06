Comment réussir le discours de mariage de vos proches ?

Pas drôle, facile, cliché ou encore gênant... Un mauvais discours peut venir casser la bonne ambiance et la magie d'une journée pour célébrer une union.

Faire un discours de mariage, facile ? Que nenni ! Nombreux sont ceux qui en ont fait les frais en faisant apparaître un moment de gêne, voire même de honte. Dire un mot devant l'assemblée, ça se prépare et, non, vous n'avez pas droit à l'erreur. Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec reçoit Wandrille Leroy, spécialiste du discours de mariage.

Si vous êtes amené à faire à un discours de mariage, c'est que l'un de vos proches célèbre une union amoureuse et qu'il vous a invité en comptant sur vos mots justes. Vous devez tout d'abord penser à cette personne et à lui faire plaisir. Pas question de la décevoir.

Le vrai bon secret, c'est qu'il faut quand même faire plaisir aux personnes à qui on fait le discours.

Afin de célébrer les amoureux, il faut tenter de marquer les esprits en évitant à tout prix d'être lisse. C'est le moment idéal pour "placer des déclarations qu'on ne peut pas faire le reste du temps". L'invité ajoute avec une pointe d'humour : "sauf si c'est une vraie déclaration d'amour à caractère sentimental, là, il ne faut pas".

Certains thèmes sont à éviter, mais il y a un sujet à proscrire absolument : les ex. Les anciennes histoires d'amour de votre proche n'ont absolument pas leur place dans votre discours : "Elles n'existent pas."

Les mariés doivent paraître "blancs ou purs". Une exception peut être faite si cette ancienne aventure est de notoriété publique et que c'est l'intéressé qui en parle lui-même. Ne le faites surtout pas pour lui, c'est l'échec assuré.

On évite également les épisodes de vie négatifs : "Les échecs du héros de la journée, ce n'est pas la peine d'en parler." Lorsqu'on entend votre discours, on doit se dire que "tout va bien, il est super, il est incroyable".

Un mot d'ordre : valoriser.

Vous êtes un poète confirmé ? Foncez. En revanche, si vous n'avez jamais écrit de poème de votre vie, passez votre chemin. N'allez pas vous perdre avec un abécédaire ridicule, s'agace Wandrille Leroy : "La lettre A qui rime avec amour ? Alors non, la rime, c'est à la fin !"

Être poète ne s'improvise pas, même le jour du mariage de votre meilleur ami. Wandrille Leroy nous cite un célèbre discours : celui de Victor Hugo pour le mariage de sa fille Léopoldine. Le poète a récité un double quatrain pendant la cérémonie religieuse, devenu presque historique.

Aime celui qui t’aime, et sois heureuse en lui.

— Adieu ! — Sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre !

Va, mon enfant béni, d’une famille à l’autre.

Emporte le bonheur et laisse-nous l’ennui !

Ici, l’on te retient ; là-bas, on te désire.

Fille, épouse, ange, enfant, fais ton double devoir.

Donne-nous un regret, donne-leur un espoir,

Sors avec une larme ! entre avec un sourire !