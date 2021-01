Comment s'aimer sans se toucher ?

Avec les confinements et les gestes barrières, comment faire pour s'aimer quand on ne peut ni s'approcher, ni se toucher ?

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec et ses invitées s'intéressent à la difficulté de pouvoir s'aimer en temps de COVID. Elles accueillent le témoignage de Victor, étudiant à Paris alors que sa moitié est à Marseille.

S'aimer sans se toucher

Les confinements et les différents couvre-feux n'ont pas facilité la vie des amoureux. La rencontre amoureuse et la découverte de l'autre sont pourtant nécessaires quand on a 20 ans.

Le témoignage de Victor est éclairant sur ces difficultés. Cet étudiant de 22 ans s'est retrouvé confiné à des centaines de kilomètres de celle qu'il aime. Pour tenter de compenser, ils ont multiplié les conversations en vidéo pour que l'image comble un peu le vide.

Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir se toucher

"Le toucher, c'est le sens qui rassure" explique le jeune homme avant de compléter "un texto ne remplace pas une main sur la jambe ou un étreinte".

Les applications à la rescousse des jeunes

L'anthropologue Martine Segalen confirme le rôle salutaire des applications. Selon elle, les visio-conférences via Zoom, Teams ou Messenger ont permis de rompre un peu le sentiment d'isolement alors que WhatsApp a offert la possibilité d'y créer des groupes familiaux pour garder le contact.

Dans le même temps, les réseaux sociaux ont permis de développer la créativité de nombreux jeunes. On a vu fleurir des comptes TikTok, Instagram ou Youtube dédiés à toutes sortes de passions.

Enfin, les applications de rencontres ont permis de flirter tout en gardant ses distances comme le rappelle Renée Greusard, journaliste pour Rue 89 et l'Obs :