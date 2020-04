Confiné(e,s) avec des idées - Décorations faciles et pas chères à réaliser pour Pâques

Delphine Gilles Cotte, éducatrice diplômée crée des ateliers d’éveils pour tous les enfants dès 2 ans et des initiations à la méthode Montessori pour les parents, et tout le personnel de la petite enfance. Confinée avec ses filles, Louise et Apolline, elles ont créé ensemble des décos de Paques