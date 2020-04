Confiné(e,s) avec des idées - Faire sa lessive maison : 3 recettes faciles et pas chères

Savez-vous qu'une seule famille utilise près de 26 litres de lessive liquide par an ? Faire sa lessive soi-même est économique, écologique et pratique...Notre spécialiste Zéro déchet nous confie ses trucs et astuces pour laver son linge naturellement.

3 recettes de lessives faciles et pas chères :

Lessive au savon de Marseille

Pour 1 litre d'eau + 40 grammes de copeaux de savon de Marseille + écorces de fruits...Faire bouillir l'eau, versez les copeaux et mélangez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Laissez refroidir et ajoutez des écorces d'orange, de citron...

Lessive de lierre

Pour 1 litre d'eau : environ 50 feuilles de lierre

Lavez les feuilles de lierre, plongez les dans l'eau et portez à ébullition. Laissez macérer 24 heures

Lessive de cendre

3 gros verres de cendres pour 1 litre d'eau

Tamisez la cendre avec une passoire. Mettre le tout dans une grande bassine ou un saladier, fouettez vivement pour mélanger puis laissez reposer entre 4 et 5 jours. Passez ce mélange liquide délicatement à la passoire et ajoutez des écorces de fruits.

Lire et s’informer pour mieux se lancer

Monica a commencé le zéro déchet il y a 5 ans. A l’époque il existait un livre, celui de Béa Johnson, et quelques blogs dont celui de la famille presque zéro déchet. C’est pourquoi elle se me sentait parfois un peu perdue. Pour bien débuter, il faut donc l’envie mais aussi quelques informations. Bien que le zéro déchet soit souvent une question de bon sens, on a tendance à l’avoir perdu dans notre vie moderne.Heureusement, aujourd’hui les livres, films, blogs sur le sujet sont très nombreux et d’excellente qualitéMonica a écrit le guide pratique pour bien débuter le zéro déchet : "Zéro Déchet pas à pas" . Elle vous propose également trois outils GRATUITS supplémentaires:

Monica Da Silva - Le zéro déchet facile :

