Déplacements pendant le confinement : tout savoir sur ce qui est autorisé avec France Bleu Occitanie !

Pendant toute la période de confinement, France Bleu Occitanie répond à vos questions au 05 34 43 31 31. Sélection des 6 questions les plus fréquemment posées et des 6 réponses

Peut-on se déplacer à plusieurs kilomètres de son domicile pour effectuer des achats de première nécessité ?

OUI

Officiellement, il n’y a pas de limite de distance pour effectuer des achats de première nécessite. Dans les faits, on vous recommande de privilégier les enseignes, commerces et producteurs à proximité de votre domicile et de regrouper vos achats en un seul déplacement. En cas de contrôle, si vous êtes dans un département différent ou très loin de votre lieu de confinement, vous serez confronté à l’appréciation des forces de l’ordre.

Un étudiant peut-il rentrer chez ses parents le week-end ?

NON

Comme tout autre citoyen, un étudiant doit rester dans son lieu de confinement choisi (résidence ou appartement), la semaine comme le week-end.

La seule exception concerne les étudiants en internat. Si l’internat est fermé le week-end, l’étudiant pourra rentrer au domicile de ses parents avec une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation… ».

Peut-on changer de lieu de confinement ?

NON

Le Ministère de l’Intérieur est clair sur ce point : « Le lieu de confinement ne doit pas changer »… Sauf en cas de force majeure, « dans des situations particulières rendant nécessaires le fait de rejoindre sa résidence principale : comme une fin de location, la protection de personnes vulnérables ou d’animaux, ou la garde d’enfants… »

Peut-on se rendre à un enterrement ?

OUI

Il est autorisé de se rendre à un enterrement. Attention toutefois à respecter la jauge autorisée sur place qui est de 30 personnes maximum au total, en comptant également les employés des pompes funèbres. Renseignez-vous donc auprès de la famille du défunt si votre présence a été comptabilisée dans la jauge. Si c’est le cas, le déplacement est autorisé avec une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « motif familial impérieux ». Prenez également sur vous un justificatif (certificat de décès…) en cas de contrôle.

Puis-je me rendre au cimetière pour me recueillir sur la tombe d'un proche ?

OUI et NON

Si une tolérance a été appliquée pendant le week-end de la Toussaint, afin de permettre aux Français de se recueillir, elle n'est plus valable à l'heure actuelle. Il n'est donc plus possible de se rendre au cimetière, à moins que celui-ci se trouve dans la limite d'un kilomètre autour de votre domicile.

Peut-on se déplacer pour aller cherche du bois ou récolter des fruits et des légumes ?

OUI

Il est possible de se déplacer dans son jardin potager pour récolter des fruits ou des légumes car cela est considéré de « première nécessité ». De même, il est possible aussi de déplacer pour l’affouage ou pour aller chercher du bois (déjà coupé) ou de la biomasse afin de se chauffer. Vous cochez donc la case « déplacements pour effectuer des achats de première nécéssité » sur votre attestation.

En revanche, il est interdit pour des particuliers d’aller couper du bois, tailler une haie ou entretenir sa pelouse hors de son domicile principal.