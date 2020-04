Confinement : Comment profiter des plateformes de streaming gratuitement ?

Les plateformes de Streaming enregistrent un nombre en constance progression chaque année. Rien que pour la plateforme Netflix, ce sont 167 millions de comptes qui ont été créés dans le monde. Les gens sont accrocs à ces plateformes de vidéo ( Netflix, Ocs, Mycanal et le petit dernier Disney +) pour la forme et le contenue de celles-ci.

Plus besoin d'attendre une semaine entre chaque épisode comme à la télévision pour découvrir la suite de votre série. Vous avez un contrôle total sur la diffusion de la série et vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. Le catalogue de séries et de films est aujourd'hui important avec des centaines de séries et de films à votre portée.

Vous avez forcément entendu parler de la série "La Casa de Papel", une série disponible sur la plateforme Netflix qui met en scène des braqueurs tentant de réaliser le plus gros casse jamais réalisé. L'idée des protagonistes, entrer dans la fabrique de la monnaie et du timbre en Espagne pour imprimer eux-mêmes leur argent. Vous l'aurez compris, tout ne va pas se passer comme prévu.

Autre série à succès disponible sur la Plateforme avec le N majuscule, la série Breaking Bad : L'histoire est celle d'un brillant professeur de chimie qui pour payer des soins de santé va se lancer dans la production et la vente de drogue. Bien entendu, l'argent facile a raison de lui, il va devenir l'un des plus grand dealers de drogue au monde avec bien sûr son lot de problèmes.

Une dernière mini-série disponible sur OCS, Tchernobyl qui retrace la catastrophe survenue le 26 avril 1986. La ressemblance entre les acteurs et les véritables protagonistes de cette catastrophe poussent le réalisme à son apogée. L'histoire, la musique, les images tout est fait en sorte pour coller au mieux à cet événement tragique. La mini-série a reçu de nombreuses récompenses dans le monde entier et fait partie selon un sondage d'une des 10 meilleures séries jamais proposées.

Profiter de ces plateformes gratuitement, pendant le confinement.

Pour regarder toutes ces série, il vous faudra plusieurs plateformes de Streaming, et à l'année cela peut vous coûter cher. En arrondissant cela revient à près de 400€ par an si vous veniez à souscrire à toutes les plateformes précédemment citées.

Si vous souhaitez profiter de ces plateformes gratuitement, le temps du confinement, une solution, bien entendu légale est possible. Chaque plateforme vous propose une période d'essai allant d'une semaine à un mois. Il vous suffit tout simplement de vous abonner pour profiter cette période d'essai. Une fois la souscription faite, il vous suffit simplement de vous désabonner directement.

Vous profiterez de la période d'essai gratuitement et ne serez pas prélevé à la fin de celle-ci. Vous l’aurez compris pendant toute la durée du confinement si celui-ci devait aller jusqu'au 11 mai,vous pourrez regarder des films, des séries, des documentaires, mais aussi des dessins animés ce qui peut être utile pour occuper les plus petits.