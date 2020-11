Confinement où pas il faut s'occuper de sa retraite avec la CARSAT et le CICAS

Malgré le confinement, il ne faut pas reporter vos démarches auprès de la CARSAT ou du CICAS pour préparer votre départ à la retraite ou pour tout autre question. Les rendez-vous sont possibles par téléphone, en présentiel avec le CICAS et même au plus prés de chez vous avec la CARSAT.

Cyril Lhomme de la CARSAT revient sur un sujet qui préoccupe beaucoup de futurs retraité : Est-ce que le chômage et le travail intérimaire comptent pour la retraite ? Ce sont les salaires qui déterminent les trimestres Avec 4 ou 5 mois d'activité au SMIC on a 4 trimestres de pris en compte.

Peut-on racheter des trimestres, en cas de carrière incomplète ?

On peut racheter des trimestres au régime général. On a donc la possibilité de compléter notre carrière en rachetant au maximum 12 trimestres. Attention c'est très réglementé, ça correspond le plus souvent à des années d'études ou à des périodes d'activités où les salaires ne permettent pas de valider la totalité des trimestres pour partir à la retraite. Il est possible de faire des simulations sur le site de l'assurance retraite.

Chrystelle Husté du CICAS nous explique les majorations familiales dans le cadre de la retraite complémentaire. Il y a les enfants à charge et les enfants nés dans le foyer. Les majorations familiales (pour ceux qui ont eu 3 enfants ou qui ont un enfant à charge au moment du départ en retraite), les conditions et montants sont complètement différents. Les majorations ne sont pas les mêmes selon les périodes. Pour écouter l'émission c'est juste là !