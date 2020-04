Confinés mais solidaires un compte FB pour garder les animaux des soignants

Confinés mais solidaires ce sont des bénévoles mais surtout des professionnels qui connaissent les comportements d'un animal quand son maître trop pris par son travail rentrant de plus en plus tard comme le médecin, infirmier etc... ne peut plus sortir et des fois ne pas avoir le temps de nourrir ses animaux, c'est la que " Confinés mais solidaires " prend le relais.

Ils et elles sont la première ligne. Nous faisons partie de la deuxième ligne.

Voila une idée qui soulagera bien des personnes dans le domaine médical. Mais comment cela fonctionne, une carte recense les professionnels partout en France, deux sont en Dordogne, à Nontron et dans le Bergeracois.

Pour une aide bénévole une prise en charge de vos animaux de cie, pour leur donner le confort que vous ne pouvez pas leur apporter en ces moments si difficiles . Une carte sur google vous donnera les coordonnées du bénévole le plus proche de chez vous . Cette chaîne solidaire pour les soignants a besoin de plus de bénévoles pour satisfaire les équipes médicales, si vous êtes comportementaliste, éducateur, bref vous êtes un pro, rejoignez " confinés mais solidaires" pour devenir pet-sitter. Pour ceux qui découvrent le pet-sitting c'est comme pour le Baby Sitting avec des enfants, c'est la personne qui prend soin de vos animaux pendant votre absence.

Une carte recense les professionel-les engagés dans cette démarche.

Si vous êtes un salarié soignant propriétaire d'un chien ou d'un chat et que vous ne pouvez pas vous en occuper, vous n'avez aucun recours possible contactez le ou la professionnel-le le plus prêt de chez vous.