Consommation : L'UFC-Que choisir répond à vos questions

L'association "UFC Que choisir" vient en aide depuis près de 70 ans aux consommateurs français. Même si la consommation des foyers français est en baisse depuis le début du confinement en mars dernier. L'association reste présente et vole à la rescousse des personnes ayant des problèmes de livraison, ou aux particuliers n'ayant pu honorer leurs voyages. Pour les voyages annulés, il est conseillé d'échanger avec la compagnie aérienne ou avec la compagnie de voyage par accusé de réception, cela vous permettra de garder une trace de vos échanges en cas de litiges (les recommandés avec accusés de réception sont conseillés pour toutes les démarches de remboursement et pour tous les litiges). Les voyages sont l'un des problèmes majeurs de cette crise de coronavirus. De nombreuses personnes ont été contraintes d'annuler leurs prochaines vacances, résultat, de nombreuses demandes de remboursement ont été formulées. L’agence de voyage doit tout d’abord vous informer dans les 30 jours de l’annulation, par e-mail ou par courrier papier, des conditions de remboursement qui vous seront appliquées. L’agence doit ensuite :

vous proposer un remboursement immédiat de l’intégralité du prix payé pour la prestation annulée ;

ou, dans les 30 jours de l’annulation vous remettre par email ou par courrier papier un bon d’achat valable 18 mois à partir de son émission, correspondant au montant payé initialement. Vous pourrez utiliser ce bon en tout ou partie pour acheter une ou plusieurs prestations proposées par la même agence. Le solde du bon d’achat vous sera remboursé à la fin de sa durée de validité, en principe sans démarche de votre part.

et, dans les trois mois de l’annulation, vous faire une nouvelle proposition pour une prestation identique ou équivalente à la première sans supplément de prix dont la date est fixée d’un commun accord. Cette nouvelle offre reste valable 18 mois et vous pouvez la refuser.

Après les 18 mois passés, vous pourrez demander des remboursements (seulement pour les compagnies ou entreprises françaises)

Les achats en ligne en premier plan

Danièle Patole de l'UFC-Que choisir répond à véronique sur le démarchage abusif Copier

On le sait internet est indispensable en cette période de confinement pour travailler depuis chez soi, pour communiquer avec ses proches, pour se divertir ou tout simplement pour effectuer des achats. Attention malgré tout, l'association alerte sur les différentes arnaques présentes qui ont pour but de vous soutirer de l'argent. Pour les achats en ligne, de nombreux retards sont possibles à cause de la crise sanitaire. Néanmoins, ne jetez pas vos mails de confirmation de commande et les échanges par mail avec l'entreprise. En cas de non livraison de vos produits, vous pourrez justifier de vos achats et l'association pourra vous aider pour vous faire livrer ou vous faire rembourser.