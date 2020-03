Coronavirus : comment faire ses courses en toute sécurité ?

Pour beaucoup de Français, les sorties se résument désormais à faire ses courses, l'une des seules activités autorisées en période de confinement. Pour se protéger soi, et protéger les autres, face au nouveau coronavirus, voici les bons gestes à adopter, sur les conseils du médecin généraliste Maud Benattar et de l’Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation.

Tout d’abord, rappelons qu’il est préférable de privilégier les horaires où les magasins sont le moins fréquentés et de respecter une distance d’un mètre avec les autres clients notamment lors du passage en caisse.

Ne pas ranger les courses dans l’immédiat

Une fois les courses terminées, la première des précautions à prendre c'est de ne pas rentrer vos courses immédiatement. Il est préférable de les laisser à l'extérieur du domicile, sur le pallier, dans la voiture ou dans le garage pendant environ 3 à 4 heures. Passé ce délai, vous êtes sûr que le virus, s'il s'y trouvait ne s'y trouve plus, puisque nous savons désormais que le virus peut rester jusqu’à 3 heures à l’air libre ou sur des surfaces inertes.

Nettoyer les produits frais

Tous les aliments ne peuvent pas rester plusieurs heures dehors. On pense là aux produits frais, aux viandes et aux produits laitiers. Ceux-là, vous pouvez les rentrer chez vous mais en vous munissant de gants à usage unique ou lavables. Il faut alors retirer et jeter les emballages et les films plastiques quand c'est possible et/ou les laver avec un chiffon humide. Bien entendu, il faut se nettoyer les mains soigneusement avant et après la manipulation des emballages.

Le congélateur, et donc le froid, ne permet pas de tuer le virus, contrairement au chaud (à partir de 60 degrés), vous pouvez donc, si vous avez un doute, en prenant d’extrêmes précautions, les consommer seulement après 24h.

Laver les fruits et légumes à l’eau et attendre 24h avant de les consommer

En ce qui concerne les fruits et les légumes, il est conseillé de les laver à l'eau claire après les courses et avant la consommation, de les essuyer avec un essuie-tout à usage unique et de les placer dans une corbeille. Là encore, si vous souhaitez ne prendre aucun risque, vous pouvez attendre 24h avant de les toucher et de les consommer.

Mais l’Anses précise, "aucune donnée scientifique ne laisse penser que le virus peut nous contaminer par voie digestive. Toutefois la possibilité d’infecter les voies respiratoires lors de la mastication d’un aliment contaminé ne peut pas être totalement exclue." L’Anses assure par ailleurs que l’utilisation du vinaigre blanc pour rincer ses fruits et légumes n’est "pas nécessaire". Le lavage à l’eau de javel est lui totalement déconseillé, car en cas de mauvais rinçage, il existe un risque d’intoxication.

Evidemment, il faut se laver les mains en rentrant des courses et après avoir rangé toutes ses courses, autrement dit après chaque manipulation de choses qui proviennent de l'extérieur.