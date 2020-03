Coronavirus : les bons plans gratuits livres, spectacles, films, télé

Le confinement est obligatoire depuis ce mardi 17 mars à midi. Interdiction de sortir sauf pour des besoins bien spécifiques. Pour s'occuper sans sortir, certains médias, les salles de spectacles ont pris des mesures exceptionnelles pour l'occasion. Nous avons fait le point sur ce qui est mis à votre disposition.

Films gratuits

La première plateforme à avoir pris des mesures est Canal+. Une bonne nouvelle pour ceux qui regardent la télé sur une box. Pour rappel voici les numéros de chaînes concernées.

Bouygues Telecom : Canal+ (canal 4); Canal+ Cinéma (canal 40); Canal+ Sport (canal 41); Canal+ Séries (canal 42); Canal+ Family (canal 43); Canal+ Décalé (canal 44)

Orange : Canal+ (canal 4); Canal+ Cinéma (canal 40); Canal+ Sport (canal 41); Canal+ Séries (canal 42); Canal+ Family (canal 43); Canal+ Décalé (canal 44)

Free : Canal+ (canal 4), Canal+ Cinéma (canal 41); Canal+ Sport (canal 42); Canal+ Séries (canal 43); Canal+ Family (canal 44); Canal+ Décalé (canal 45)

SFR : Canal+ (canal 4); Canal+ Sport (canal 118); Canal+ Cinéma (canal 153); Canal+ Family (canal 154); Canal+ Séries (canal 155); Canal+ Décalé (canal 156)

Le site OpenCulture vous offre 4200 films rares et gratuits. Des chef-d’œuvres inoubliables à découvrir ou redécouvrir signés George Lucas, Wes Anderson, Stanley Kubrick, Jean Cocteau, Andy Warhol, Salvador Dali, Andreï Tarkovski ou encore Christopher Nolan, David Lynch, Tim Burton, David Cronenberg, Sofia Coppola…bref, vous en avez pour tous les goûts.

Consulter le site OpenCulture

D'autres sites vous offrent des films gratuits comme la Médiathèque numérique.

Opéras, danse

Deux des plus prestigieuses salles de spectacles mettent en ligne des opéras.

En France c'est l'Opéra de Paris qui met en ligne, les unes après les autres, ses productions et jusqu'en mai. Et le premier opéra à être proposé est Manon de Jules Massenet. Un opéra qui a été filmé début mars, et qui devait se jouer jusqu'en avril.

Accéder au site de l'Opéra de Paris

Le Metropolitan Opera de New York propose la diffusion d'opéras gratuitement. Chaque jour, ils vous proposent un opéra différent. A l'heure où nous écrivons cet article il s'agit de Carmen de Bizet.

Accéder au site du Metropolitan Opera

Livres gratuits

La Bibliothèque Nationale de France met à disposition de tous les amoureux des livres une quantité impressionnante d’œuvres avec sa bibliothèque numérique Gallica.

Accéder à la bibliothèque Gallica

Un autre site Lire en ligne propose des œuvres littéraires libres de droits, sous forme numérique mais également sous forme audio pour certaines. Vous y trouverez des auteurs classiques mais aussi des auteurs à découvrir.

Accéder à la plateforme Lire en ligne

Cours de Zumba et de boxe

La Métropole de Rouen propose des cours de zumba et cardio-boxe habituellement organisées en grands groupes au Kindarena de Rouen en séances en vidéo sur Facebook.