Coronavirus : les Français confinés, France Bleu Armorique vous aide à trouver des solutions 

C'est la consigne qu'il faut respecter : "restez chez vous." Toute la France va rester au moins deux semaines en confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. France Bleu Armorique vous aide à organiser la garde des enfants et la vie quotidienne des personnes les plus fragiles.

Vous êtes une association, une collectivité, un professionnel, un groupe de solidarité ou même un particulier ? Vous souhaitez proposer votre aide ou nous faire part d’un besoin (garde d’enfant, aide aux devoirs, courses, transports, aide aux personnes âgées ou isolées...) : nous pouvons relayer votre histoire !

Comment nous contacter ?

Le standard de la radio est à votre écoute au 02.99.67.35.35 tous les jours de 6h à 12h et il vous est possible à toutes heures de remplir le formulaire ci-dessous. Les coordonnées que vous nous fournirez ne seront pas rendues publiques et nous serviront à vous recontacter si besoin.

