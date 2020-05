Coronavirus : Préparons le déconfinement

Beaucoup attendent la date du 11 mai pour se rendre chez le coiffeur, chez leurs commerçants préférés mais aussi pour prendre des rendez-vous médicaux. Les médecins se préparent à recevoir une affluence record dans les prochains jours. Les mesures de sécurité seront encore plus fortes qu'auparavant chez les dentistes, les médecins ou encore les kinés, le port du masque et l'application de gel hydroalcoolique seront obligatoires. Les rendez-vous médicaux les plus urgents seront prioritaires

Ce qui va changer chez les différents professionnels

Jean-François Razat, coiffeur, évoque les nouvelles normes de sécurité Copier

Les coiffeurs s'attendent à une vague de clients à partir de ce lundi 11 mai. Beaucoup ont tenté de se couper les cheveux eux mêmes mais beaucoup ont échoué. Les coiffeurs se préparent à réparer les erreurs qui ont pu être commises mais la encore les gestes barrières seront préconisés. Les coiffeurs devront impérativement porter un masque, des lunettes ou une visière, une blouse. Les consultations sans rendez-vous ne seront désormais plus possibles pour des raisons d'affluence et donc pour des raisons de sécurité.

Les kinés ont dû eux aussi fermer leurs portes le 17 mars dernier, mais vont eux aussi pouvoir rouvrirent leurs portes dès ce lundi. La encore une visière, et une tenue intégrale seront obligatoires pour assurer les soins. Les kinés n'ont pas l'obligation de porter des gants pour effectuer leur travail, mais le lavage des mains régulier sera obligatoire.

Chaque personne devra se laver les mains à l'entrée et à la sortie d'un rendez-vous pour se protéger et protéger les autres. Les rendez-vous devront être honorés à l'heure pour éviter une affluence dans les salles d'attente et augmenter la durée des journées de travail des praticiens. Chaque praticien devra être vigilant sur les mesures d'hygiène dans son cabinet ou dans son salon de coiffure. Il est recommandé pour les personnes se rendant chez le coiffeur de se laver les cheveux en amont, même si un shampoing sera obligatoire au salon de coiffure.