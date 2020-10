Cuir, automobile, vitrail... Ils sont talentueux et passionnés

Cuir, automobile, vitrail... Ils sont talentueux et passionnés

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités!

Hervé Blot est installé à Neuvy-Sautour. C'est là qu'il oeuvre pour redonner vie aux voitures de collection que les heureux propriétaires lui amènent: Sellerie de Sautour.

Sellerie de Sautour Copier

Hervé nous a présenté Tony Marchelli de l'Atelier Marchelli. C'est au bord de la nationale à Percey, que vous pouvez rencontrer ce passionné de mécanique! Les autos de collection, c'est une affaire de famille, la compétition automobile aussi!

Atelier Marchelli Copier

Parce qu'elle lui a apporté son aide pour apprendre à travailler le verre, Tony nous a présenté Nadine Navarre. Elle est vitrailliste à Villiers – Vineux... Découvrez son travail entre tradition et modernité!

Nadine Navarre Copier

Enfin Nadine nous a présenté ses filles! Eva et Sophie sont toutes les deux passionnées de maroquinerie. Elles ont quitté l'Yonne pour s'installer dans l'Allier et créer leur propre collection de sacs à main, ceintures et bijoux: Les demoiselles de Vichy.