Cunfusioni... di Don-Mathieu Santini

È sta frasa sola n’hè una bedda illustrazioni. Quali ùn saria pà a sicurezza, ùn fussi par sè, pà i soia, o pà a vita in ghjinirali ? Quali ùn saria pà a libartà, capita com’è virtù cardinali ?

I cosi erani di menu cuntrastati à u principiu di a pandemia. A « piccula influenza » avendu rivilatu u so putinziali à l’usu Comics DC, i chjami pà stà in casa ùn truvaiani tanti critichi aparti. È po ci hè stata sta cacufunia trà discursi pulitichi, mediatichi, scentifichi, trà statistichi, ghistioni sanitaria è rialità sucitali. U dubbitu s’hè infilzatu in i nosci ciarbedda incù una viralità più forti cà quidda di u Covid-19 (mi scusu ma un nomu simuli ùn hà nienti di fiminili). I partigiani ani furmatu i ranga è ugni discursu hè duvintatu inaudibuli. In u so distopicu 1984, George Orwell scrivia : « U partitu avaria da dì chì dui è dui facini cinqui, è ci vularia da creda lu ». Ùn hè micca ciò chì si passa quì. Oghji, a cacufunia hè tali chì ancu I dui è dui facini quattru ùn sò più cridibuli par certi. Ch’idda sighi vulsuta o nò, ch’iddu ci fussi cumplotu o incumpitenza tragica, vulintà di fà bè o ghjistioni à vista è à ochju, u risultatu hè quì : a peghju cunfusioni scontra i peghju cunsiguenzi sucitali, u dinunciu di u cumplotu duvintendu iddu stessu cumplotu, quandu una forma d’anumia neurulogica invadisci u campu suciali purtata da un miceliu mediaticopuliticu.

Ùn si sà più ciò chì ci voli à pinsà quandu ugni argumentu hè riversibuli usendu d’argumenti etichi armati di silugismi. Ricusi a mascara è u cunfinamentu ? Sè scuscenti, irrespunsebuli, narcissicu, senza cumpassioni pà u parsunali uspitalieru. Sta cunfinatu ind’è tè è porti a mascara da a mani à a sera ? Sè un muntonu, pauronu, collabò ecc.

Eccu una manera di crià un beddu levitu di cunflitu suciali 2.0 trà quiddi chì volini campà cù u risicu di mora è quiddi chì prifiriscini subraviva aspittendu ghjorna più sireni.

Don-Mathieu Santini