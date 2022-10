Date limite pour régler votre taxe foncière

Questions d'auditeurs à nos experts de la Direction des Finances Publiques.

90 ans et non imposable

La maman d'Anne a 90 ans, elle n'est pas imposable. Doit elle s'acquitter de la taxe foncière ?

A priori non, il existe une exonération de la taxe foncière pour les personnes qui sont âgées de plus de 75 ans.

Mais en plus de cette condition liée à l'âge, il faut être en dessous d'un certain montant de revenu fiscal de référence. Pour un foyer fiscal d'une part, il ne faut pas dépasser les 11 276 € pour bénéficier de l'exonération.

Normalement, l'exonération est automatique sur la taxe foncière pour les personnes âgées de plus 75 ans.

Pensez à vérifier sur l'avis d'imposition votre revenu fiscal de référence. Si le plafond est respecté, que vous avez plus de 75 ans et que l'exonération n'a pas eu lieu, il faut vous adresser directement au service des impôts des particuliers via votre espace personnel

Précision importante : l'exonération de taxe foncière n'inclut pas la taxe sur les ordures ménagères qui, elle, reste due quoi qu'il arrive.

Le calcul de la taxe d'ordures ménagères

Non elle n'est pas liée au nombre de personnes qui composent le foyer.

Son montant est calculé à partir de la valeur locative du bien immobilier sur laquelle on applique un taux voté par les communes et qui reste fixe quel que soit le logement ou les occupants du logement.

Taxe foncière en hausse de 4,7% dans les 200 plus grandes villes françaises.

Mais pour Odile l'augmentation est encore plus conséquente.

Elle a payé une taxe foncière de 900 € en 2021, un montant qui a plus que doublé pour ce même logement un an plus tard puisqu'elle est redevable de 1700 €. Odile s'interroge donc sur ce montant et sur la possibilité de payer en plusieurs échéances.

Si comme Odile vous vous interrogez sur le montant de votre taxe foncière, vous pouvez poser la question via votre messagerie sécurisée. Faire une réclamation ou une demande de renseignements pour demander si le montant est le bon.

Et si cette augmentation est normale, vous pouvez demander un étalement du paiement en fonction de votre capacité de remboursement.

Rappelez-vous : si vous n'avez pas opté cette année pour le prélèvement mensuel de la taxe foncière, elle est à payer avant le 17 octobre. Mais vous bénéficiez d'un délai supplémentaire si vous payez en ligne.

Et pour diluer la douloureuse et opter pour le prélèvement mensuel de votre taxe foncière pour l'année 2023. Pensez bien à signaler ce changement sur votre espace personnel avant le 15 décembre prochain.