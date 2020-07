De l'art et du bien-être cet été dans l'Yonne

On démarre cette nouvelle chaîne 100% icaunaise avec Sandrine Beaudin, artiste du papier. Elle expose à Mouv'Art à Auxerre jusqu'au 12 juillet.

Sandrine Beaudin

C'est ensuite au tour de Jean-Michel Unger, sculpteur et forgeron de nous présenter son travail. Son exposition est en ce moment et pour tout l'été à l'Abbaye Saint-Germain d'Auxerre.

Jean-Michel Unger

Cet accent italien nous fait voyager ! Monica Mariniello présente son travail jusqu'au mois de septembre à la Ferté Loupière. Des sculptures et peintures à ne pas manquer !

Monica Mariniello

Après toutes ces belles visites, on prend soin de notre corps et de notre esprit avec Charlotte Menard, professeur de yoga, et elle a des bons conseils à nous donner pour cet été !